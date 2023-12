Bouřlivák Kyrgios naštval legendárního Beckera: Hádka před fanoušky!

Kontroverzní tenista Nick Kyrgios (28) opět provokuje. V rozsáhlém rozhovoru pro sportovní web The Athletic promluvil o rozdílech mezi současným tenisem a tím, co se hrál za dob legendárního Borise Beckera (56). Australský dlouhán prohlásil, že by se bývalí hráči dnes jen těžko prosazovali a to si šestinásobný grandslamový vítěz nenechal líbit.

V nejnovějším rozhovoru se australský tenista řecko-malajsijského původu vyjadřoval především na téma ohledně rozdílů mezi současnými a bývalými hráči. „Tehdy byla hra tak pomalá... Sledoval jsem Borise Beckera a neříkám, že ve své době nebyli dobří, ale tvrdit, že by byli stejně dobří i teď, je absurdní,“ prohlásil Kyrgios, který je přesvědčený o tom, že dnešní tenis je mnohem obtížnější.

„Velký servis měl tehdy rychlost tak 197 až 200 km/h. Lidé jako já dnes podáváme konzistentně 220 km/h. Je to úplně jiná hra. Neříkám, že by si nenašli cestu. Ale když podáváte cokoli pod 220... Kámo, Djokovič vás sežere zaživa. Sežere tě zaživa,“ pokračoval finalista Wimbledonu z roku 2022.

Tato prohlášení si však Boris Becker, který kvůli zatajování majetku musel strávit téměř rok ve vězení, nenechal líbit. „Nick v poslední době dělá kolem tenisu hodně hluku. Proč mluví o sportu, který zjevně nenávidí... Koukněte se na fakta. Nick nikdy nevyhrál žádný velký šampionát jako hráč a ani jako trenér. kromě jednoho ve čtyřhře. Tak kde se bere nějaká jeho důvěryhodnost,“ oponoval Kyrgiosovi na sociálních sítích.

„Snaží se srovnávat generace... Laver vs. Federer, Borg vs. Nadal, Sampras vs. Djokovič. O McEnroeovi, Connersovi, Lendlovi a mnoha dalších se ani nebudu zmiňovat... mluv se svými fanoušky na OnlyFans o čem chceš, ale ne o tenise,“ dodal hvězdný Němec.

Rodák z Canberry nedávno představil nový profil na ožehavé platformě OnlyFans, kde prý bude fanouškům ukazovat fotografie ze svého běžného i intimního života. Následně také příznivcům sdělil, že ho s raketou v ruce neuvidí ani na nadcházejícím Australian Open. Zároveň ale naznačil, že by se kolem turnaje mohl pohybovat v roli komentátora či televizního experta.