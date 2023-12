Tenisový bouřlivák Kyrgios zamířil na kontroverzní stránku: Slibuje intimitu!

Populární platforma pro dospělé nabízí odvážlivcům řešení, jak si přijít na slušné peníze, většinou pomocí »neslušných« fotografií. Na OnlyFans působí celá řada sportovců, kteří si takto přivydělávají čím dál tím častěji. Dalším z nich je australský tenista Nick Kyrgios (28), který si zde založil volně přístupnou stránku. Půjde donaha?

Mezi hvězdami placené služby OnlyFans, proslulé především nabídkou nepříliš cudného obsahu, se najde řada současných i vysloužilých sportovců, kteří touto formou vydělávají miliony. Třeba MMA bojovnice a modelka Paige VanZantová (29) nedávno prozradila, že si tímto způsobem přijde na větší balík než mlácením v ringu. Na portál nyní míří také tenisový rebel Nick Kyrgios (28). Ten je jedním z nejvýznamnějších mužských sportovců, kteří se k platformě připojili.

Plán Kyrgiose ohledně komunikace s veřejností skrze OnlyFans byl oznámen ve čtvrtek prostřednictvím tiskové zprávy společnosti a následně potvrzen agenturou Evolve, kterou založila tenisová profesionálka Naomi Ósakaová (26), jež Kyrgiose zastupuje. Australan poté slíbil, že zde ukáže i intimní obsah.

„Jsou to revoluční sociální média a já jsem chtěl být jejich součástí," vysvětlil Kyrgios při oznámení zbrusu nového kanálu. „Sportovci se nemohou ukazovat jen na kurtu nebo na hřišti. Musíme se ukázat i online. To je budoucnost!" domnívá se canberrský rodák.

„Už léta mluvím přímo se svými fanoušky a vím, co chtějí vidět," věří si Kyrgios, že na svůj účet dokáže přitáhnou masy. Lákal například na tipy, triky i informace ze zákulisí, rovněž se však chce ukázat také v jiném světle. „Lidé uvidí všechny mé stránky, ať už půjde o hraní her, tetování, či intimitu. To všechno je na stole a já vezmu fanoušky na projížďku!" vábil sledující na svůj nový kanál.

Generální ředitelka OnlyFans Kelly Blair pak v prohlášení uvedla: „Nick je stejně jako my narušitel, takže je skvělé vidět, že se připojuje k naší platformě a nachází nové způsoby, jak sdílet svůj obsah a vyjadřovat se. Nemůžeme se dočkat, co si pro své fanoušky připraví.“