V biatlonu kvete láska: Překvapivý nový pár!

O vztahu obou sportovců se spekulovalo již od prosincového Světového poháru ve švédském Östersundu. Norská reprezentantka Karoline Knottenová (28) však neudržela tajemství a vztah s německým konkurentem Philippem Nawrathem (30) »propálila« médiím. Ačkoliv oba září štěstím a daří se jim, někteří týmoví kolegové zrovna neskákají radostí do nebes…

Oba vstoupili do nové biatlonové sezony báječně, proto se pyšní žlutými kombinézami pro průběžně nejlepší závodníky Světového poháru 2023/24. Krom naladění do výtečné formy však mají i zcela jiný důvod ke spokojenosti. Hřeje je láska!

Norská závodnice Karoline Knottenová (28) a německý biatlonista Philipp Nawrath (30) totiž tvoří zbrusu nový pár! Přítomným divákům ve švédském Östersundu neuniklo jejich vzájemné vzplanutí, kde se něžně líbali a objímali v cílovém prostoru. Pochopitelně tak ve švýcarském Lenzerheide museli čelit záludným otázkám novinářů, kteří chtěli znát veškeré podrobnosti o jejich údajném poměru.

„Je to skvělý kluk. Hodně si to spolu užíváme,“ zářila štěstím Knottenová při rozhovoru pro norskou televizní stanici NRK. To její nový partner byl poněkud méně sdílnější. „Bez komentáře,“ mlžil Nawrath, ale již bylo pozdě… „Já jsem s tebou ještě nemluvila, tak jsem nevěděla, co jim mám říct,“ objasnila partnerovi Knottenová, že vše již vyklopila přítomným reportérům. „Nic jsme neskrývali, ale ani jsme to nikam nehlásili. Dostávala jsem polibky a objetí v cíli. Takže kdo to chtěl vidět, tak všiml si,“ vysvětlovala dále.

Rodačka z malebného městečka Tromsö skálopevně věří tomu, že je výhodou mít partnera z prostředí biatlonu kvůli lepšímu souladu a porozumění. „Myslím, že je skvělé mít někoho, kdo tomu rozumí. Jsme si dost podobní. On chápe má rozhodnutím a já zase ty jeho. Někdy se tedy nemůžeme vidět, protože jsme profesionálové a musíme zůstat soustředění,“ podělila se o své pocity reprezentantka Norska.

Jak Knottenová, tak i Nawrath jezdí smíšené štafety. Na zasněžených kopcích si tedy přímo konkurují, přesto se vzájemně podporují navzdory odlišné národnosti a velké soutěživosti sportovců. A právě to mělo být důvodem, proč se do ní pustily její norské krajanky během mixu v Östersundu.

„Philipp byl půl sekundy před Tarjeiem a já jsem vykřikla »jo«. Ostatní na mě vyjeli: »Ty zrádkyně!« Říkala jsem, že fandím Tarjeiovi, ale oni na mě: »Ne, ty fandíš Němcům!«. »Ne já fandím Philippovi a Norsku«, odpověděla jsem,“ popsala dopodrobna značně kuriózní debatu s týmovými kolegy. Dále uvedla, že naopak německý tým tuto zprávu přijal daleko lépe bez jakéhokoliv pošťuchování mezi jednotlivými členy.