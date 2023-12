Veterináři versus Vémola: Případ zabavené tygřice bez drápů míří do rukou policie!

Jedna z nejznámějších tváří tuzemské MMA scény je jednou nohou v base. Kvůli odstranění drápků tygřice Ramby hrozí Terminátorovi až tříletý trest za týrání zvířat! Středočeská veterinární správa se chystá ožehavý případ Karlose Vémoly (38) předat mužům zákona, jak uvedl její mluvčí Petr Vorlíček pro portál iDnes.cz.

Slovutný zápasník Karlos Vémola (38) čelí velkým problémům proto, že odstraněné drápy na všech tlapkách jeho bílé tygřice Ramby jsou v rozporu se zásadami chovu velkých koček i proti samotné české legislativě.

Podle středočeské krajské veterinární správy budou policejní složky a další povolaní odborníci důkladně zkoumat, zdali lze Terminátorova chovatelská činnost klasifikovat coby týrání zvířat. „Jelikož se jedná o závažnou věc, rozhodli jsme se případ předat policii. Ta zváží, zda odejmutím drápů nedošlo k naplnění skutkové podstaty trestného činu týrání zvířat,“ potvrdil tiskový mluvčí SVS Petr Vorlíček.

„U šelmy dojde k nevratnému zmrzačení, čímž ztrácí například možnost šplhat po stromech, bránit se útoku jiného zvířete nebo si značkovat své území,“ popisoval kdysi Ondřej Charvát, mluvčí Ministerstva životního prostředí (MŽP), obecné potíže velkých i malých koček bez drápků, které jsou klíčové pro vykonávání jejich přirozených pudů. Podle expertů zkrátka »příroda vybavila tygry či lvy pařáty«, aby měli větší šanci na přežití svého druhu.

Aféra má v tomto ohledu i druhou rovinu, kdy příslušné orgány prověří i ostatní kočkovité šelmy Karlose Vémoly z tentýž důvodů, včetně jeho oblíbenkyně Elsy. Dle všeho pak veterináři disponují průkaznými důkazními materiály a prostředky, aby řádně vyhodnotili prohrešky českého fightera i to, kdo zakázaný zákrok vlastně provedl a proč. Pokud by se silné podezření nakonec potvrdilo, Vémola by nejen přišel o zbytek svých milovaných mazlíčků, ale také by nejspíše vyfasoval trest odnětí svobody v řádu 6 měsíců až 3 let. To samé platí i pro jeho veterináře!

„Prozatím nemáme přesný termín kontroly. Měla by proběhnout v řádu několika dnů. Z časového hlediska je náročné se společně s chovatelem dohodnout. Ovšem jeho přítomnost je nutná!“ upozornil Vorlíček. Redakce Blesku pak opakovaně žádala Karlose Vémolu s prosbou o vyjádření ohledně odoperovaných drápů i dalšího vývoje případu. Ten však neodpověděl, proti veškerým obviněním se však před časem vymezil v krátkém videu na svém Instagramu. Jaké bude mít případ finální rozuzlení? Půjde Terminátor takzvaně »do tepláků«?