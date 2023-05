Jak tohle Vémola vysvětlí? Drsný krok policie!

Vypadá to, že má pořádný problém. Jeden z nejznámějších českých zápasníků MMA Karlos „Terminátor“ Vémola (37) je momentálně vyšetřován kvůli chovu mláděte tygra bílého. Nyní spatřila světlo světa další pikantní novinka. Kriminalisté měli nařídit, aby byla hvězda bojového sportu tajně sledována!

S informací o sledovačce přišel podle webu TN.cz zdroj, který má k celému případu blízko. Příkaz k ní vydal Okresní soud v Nymburce. Kdy vlastně k tajnému sledování mělo dojít? Loni v listopadu, tedy měsíc před razií, která se ve Vémolandu uskutečnila 14. prosince.

Poté, co domovní prohlídka skončila, chopili se podle zpráv TV Nova případu kriminalisté, z jejichž strany má Vémola čelit trestnímu stíhání. Za co přesně? Konkrétně se má jednat o „neoprávněné nakládání s chráněnými volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami.“

Špičkový fighter popřel, že by se čímkoliv provinil. I kdyby se podle něj něco našlo, vyfasoval by za to jen pokutu. Vězení se ho prý netýká. „Já jsem nic neudělal, a za tím si stojím,“ řekl nekompromisně v dubnu. „Dál jen pokračuje vyšetřování, protože naprosto nesouhlasím s jakýmkoliv nařčením.“

Jestli mu ale kriminalisté v případu tygřího mláděte prokážou vinu, hrozí mu podle zákona až tři roky ve vězení. Právo na informování o čemkoliv souvisejícím si navíc vyhradilo státní zastupitelství, což svědčí o vážnosti celé situace. Samotný Vémola se domnívá, že celou kauzou se ho někdo má jen snažit rozhodit před soubojem s Patrikem Kinclem (33), který proběhne už 20. května.