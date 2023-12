Boss F1 o Schumacherovi: Jsem mu na blízku!

Na konci roku to bude už deset let, kdy Michael Schumacher (54) boural na lyžích a těžce si poškodil mozek. Podle někdejšího šéfa Ferrari Stefana Domenicaliho (58) to na vánoční zázrak s uzdravením bohužel nevypadá.

Zdravotní stav sedminásobného mistra světa rodina pečlivě střeží, přístup k němu má jen pár nejbližších. „Jsem mu nablízku, ale je to obtížné. To, co je mezi mnou a Michaelovou rodinou, zůstává soukromé, ale žít takhle deset let je něco, co byste nikdy nepřáli ani svému nejhoršímu nepříteli,“ řekl Domenicali pro La Gazetta dello Sport.