Bolestná slova Schumacherova exmanažera: Už ho nikdy neuvidím!

Jen málo lidí v kariéře Michaela Schumachera (54) mělo na věhlasného jezdce takový vliv jako zrovna on. Willi Weber (81), někdejší manažer sedminásobného šampiona, pomohl Schumacherovi vypracovat se v jednu z největších legend motoristického sportu. Co ale na něj říká nyní? Rozhodně nic pozitivního...

Do toho smutného jubilea zbývá pouze několik dní. 29. prosince uplyne přesně 10 let od tragické nehody na lyžích, která změnila exzávodníkovi Formule 1 Michaelu Schumacheru život vzhůru nohama. Ve francouzském Meribel si během lyžování těžce poranil hlavu, kvůli čemuž už se téměř dekádu straní veřejnosti.

S blížící se dokumentární sérií s názvem V kůži Michaela Schumachera, kterou odvysílá německá společnost ARD večer před výročím, se o „Schumim“ vyjadřuje více a více lidí z jeho okolí. Naposledy takhle promluvil Willi Weber, který dělal Schumacherovi manažera až do roku 2012. Moc dobře to s ním ale nevidí. „Když teď tak myslím na Michaela, tak bohužel už nemám žádnou naději, že ho ještě někdy uvidím. Za 10 let jsem o něm neslyšel jedinou dobrou zprávu,“ smutnil Weber v rozhovoru pro německý list Express.

Novináři se Webera ptali i na to, jestli lituje faktu, že Michaela nikdy nenavštívil v nemocnici. „Samozřejmě, že toho velmi lituji a vyčítám si to. Měl jsem Michaela navštívit v nemocnici. Po jeho nehodě jsem neskutečně truchlil. Tvrdě mě to zasáhlo, to si jistě dokážete představit. V určitém období ale přišel okamžik, kdy jsem se musel od Michaela oprostit a nechat to být,“ prozradil.

Samé lži

Proč vlastně nešel tehdy na přelomu kalendářního roku za Schumacherem do nemocnice? Odpověď je prostá. Nedovolila mu to rodina slavného závodníka. Weber loni dokonce osočil rodinné příslušníky ze lží! „Byla to pro mě obrovská bolest. Stokrát jsem se snažil Michaelovu manželku Corrinu kontaktovat a ona mi neodpovídala,“ vyprávěl tehdy pro italský deník La Gazzetta dello Sport. „Zavolal jsem Jeanu Todtovi (někdejšímu prezidentovi FIA, pozn. red.), abych se ho zeptal, jestli mám jet do nemocnice. Řekl mi, abych počkal, že je příliš brzy.“

Weber tedy volal další den, ale nikdo to nebral. Takové chování ze strany známých a rodiny Michaela Schumachera ho dle vlastních slov zaskočilo. „Stále jsem kvůli tomu naštvaný,“ řekl loni Weber. „Říkali mi, že na návštěvu je příliš brzy. A teď už je příliš pozdě. Zdá se mi, že od nich slyšíme jen samé lži,“ nedržel se exmanažer zpátky. Nyní ale Weber pro zmíněný německý plátek otočil, když řekl, že si celou situaci s rodinou Schumachera dává za vinu. Usmíří se někdy s Corrinou a spol.?