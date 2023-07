Hokejový svět v slzách: Tragicky zahynul reprezentant Hammond (†33)

Není to ani měsíc, co na Ostrovech oplakávali mladičkého Alexe Grahama. Nyní z Británie přišla další krutá zpráva. Ve věku 33 let zemřel hokejový reprezentační útočník Mike Hammond. Osudná se mu stala dopravní nehoda v kanadském Vancouveru, kde byl na dovolené se svými přáteli u jezera Shawnigan.