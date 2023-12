Rudkovská se chlubila výzdobou a schytala to od lidí: Začínáš být senilní!

K vánočním svátkům patří neodmyslitelně v mnoha domácnostech i výzdoba, kterou někteří lidé pyplají do posledního detailu. Jako například Jana Rudkovská (48), ruská producentka a manželka slavného krasobruslaře Jevgenije Pljuščenka (41), která nedávno zveřejnila záběry z domu, jenž překypuje pohádkovými ozdobami. Není to už ale trochu moc?

Jako ve vánoční vesničce. Přesně tak si člověk musí připadat, když vidí výzdobu v luxusním sídle Jevgenije Pljuščenka a jeho ženy Jany Rudkovské. Právě drahá polovička hvězdného krasobruslaře natočila video, ve kterém udělala svým sledujícím na sociální síti menší prohlídku po domě, ve kterém se nachází hned několik vánočních stromečků. Na prohlídku se vystrojila jako princezna, ne-li rovnou carevna.

„Letos máme pohádky Jevgenije Pljuščenka nejen na ledě, ale také doma. V uskutečnění tohoto snu jsem doufala už dlouho,“ napsala Rudkovská k videu na instagramu a pokračovala. „Společně s dvojicí designerek jsme vytvořily kouzelnou atmosféru a ozdobily jsme vánoční stromek našimi sběratelskými hračkami z různých pohádek. Brzy vám zprostředkuji velkou prohlídku naší výzdoby, ale tady máte zatím malou ochutnávku.“

Ve videu mohou lidé na první pohled vidět, že výzdobám dominuje především bílá barva. Na rostlinách na stole je pak nastříkán umělý sníh. Vedle nich je pak umístěna panenka malé mořské víly v šatech, zatímco kolem jsou rozmístěné figurky zvířat jako jsou třeba jelen nebo zajíc.

Obýváku pak dominuje živý strom, na kterém jsou kromě baněk zavěšeny také figurky pohádkových postaviček. Naproti je umístěn menší strom, který díky světýlkům přímo září. Baňky jsou rozvěšeny také na oblouku, který lemuje jedny z dveří.

„Je to opravdu pohádka! Bez ohledu na to, co kdo říká, je to opravdu kouzelné!“ složila jedna z fanynek poklonu nad vánočním interiérem. A pravdou je, že negativních reakcí se pod příspěvkem sešlo opravdu mnoho. „Jako v obchodě. V domě je potřeba vytvořit pohodlí, ne se předvádět. Je to až moc,“ reagovala jedna z komentujících.

„Dospělá ženská, ale jako dítě. Hračky, cetky,“ neodpustila si druhá. „Jana má dokonce strach! Asi začíná být senilní! Čím je starší, tím víc chce být malou princeznou! Proč má pořád na hlavě korunku?!“ pustila se jiná uživatelka do manželky krasobruslaře. Jana má tak rozhodně výhodu toho, že si obvykle z kritiky těžkou hlavu nedělá...