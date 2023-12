Už jen několik dní. Přesně taková doba zbývá do konce kalendářního roku 2023. To znamená, že je na čase zrekapitulovat nejdůležitější momenty uplynulých dvanácti měsíců. Mezi jinými věcmi se ve sportovním tuzemském světě odehrálo poměrně dost pikantních událostí. Pojďme si nyní některé z nich připomenout.

Před čtrnácti lety patřil k největším fotbalovým talentům v Česku. Zahrál si například německou bundesligu nebo nejvyšší polskou fotbalovou soutěž. O to větší šok byl, když se veřejnost koncem února dozvěděla, že Hloušek (34) je až po krk v obrovských dluzích. Bývalý reprezentant má dlužit 30 milionů korun. Největší dluh pak má mít u fotbalisty Ondřeje Čelůstky (34), konkrétně 7,5 milionu korun. Nedávno se přišlo na to, že kvůli dluhům, které Hloušek nasekal kvůli sázení, nyní přijdou o dům jeho rodiče! Sedmilionový dluh Čelůstkovi totiž Hloušek ručí právě nemovitostí v severočeských Semilech.

Co nevyloučilo, to bylo vynechávání tréninků ze strany Bartošáka. Stejně jako před listopadovým utkáním proti Kladnu, kdy nepřišel na dopolední trénink ani na sraz před duelem s Rytíři. „Protože neomluvená absence Patrika Bartošáka na tréninku byla opakovaná a jeho jednání vyústilo v neúčast na extraligovém utkání, došlo opětovně k závažnému porušení smluvních povinností ze strany hráče. Obě strany se proto domluvily na vzájemném ukončení spolupráce,“ píše se v klubovém stanovisku. Jedná se tak o další eskapádu brankáře, který kdysi měl na to udělat kariéru v NHL.

Když už to vypadalo, že raubíř Patrik Bartošák (30) žije konečně spořádaným životem, přišly problémy. Účastník hokejového šampionátu 2019 patřil v dresu hradeckého Mountfieldu ke konci listopadu k nejlepším gólmanům nejvyšší české hokejové soutěže. Pak to ale přišlo. Bartošáka klub vyřadil z A-týmu. Proč? Spekulovalo se o autonehodě, kterou ale vedení Hradce vyloučilo.

Přišlo se totiž na to, že trojice reprezentantů Jan Kuchta (26), Vladimír Coufal (31) a Jakub Brabec (31) šla necelých 48 hodin před nejdůležitějším utkáním roku pro repre flámovat do olomouckého klubu Belmondo až do ranních hodin! Spolu s nimi byl na místě přítomen i člen výkonného výboru Fotbalové asociace ČR Tomáš Neumann, který později skončil coby kouč futsalové repre. „Uvědomuji si, že společná fotka s jedním z hráčů nepůsobí pro veřejnost důvěryhodně, ale sám jsem inicioval odchod hráčů na hotel," uvedl Neumann podle webu iSport.cz. Následovalo okamžité vyřazení hráčů z týmu. Všichni tři fotbalisti se později za svůj exces omluvili.

„Všichni s náma do Belmonda, hej, hej!" skandoval kotel českého fotbalového výběru na Andrově stadionu v Olomouci vesele poté, co Češi porazili Moldavsko 3:0, čímž si zajistili postup na EURO 2024. O několik hodin dříve to ale taková zábava nebyla.

Anarchie během hokejového finále

Chaos. Přesně tohle slovo napadne většinu lidí při sledování záběrů z dubnového krajského finále mezi Kralupami nad Vltavou a Bílinou. Vítěz měl postoupit do třetí nejvyšší soutěže. Za stavu 3:0 pro Kralupy se ale kapitán Bíliny František Bakrlík (40) pustil pěstma do soupeře Tomáše Soukupa (23) poté, co sudí odpískal Bakrlíkovi faul. Následně se do o téměř 20 let mladšího soka pustil bez rukavic. Soukup se navíc ani nechtěl rvát. Cestou do šaten pak Bakrlík ukázal na kralupské fanoušky zdvižené prostředníčky.

To ale nebyl konec této anarchie. Agrese se z ledu přesunula i na tribunu, kde se jeden z příznivců dostal do konfliktu s hokejisty Bíliny. Nejdříve verbálně, ale později je na videu zachyceno, jak hráč Bíliny útočí na fanouška hokejkou. Ten si to nenechá líbit, bere hokejku ze střídačku a začíná s hokejistou šermovat. Do druhé ligy nakonec postoupily Kralupy, ale jejich triumf zastínila velice nepěkná záležitost.