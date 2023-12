Neuvěřitelný bizár! Král čínských šachů podváděl s análními korálky: Vykálel »pomocníka«

Že je orient tak trochu jiný svět? Ano, ale tohle je za hranou všeho chápání! Vítěz turnaje v čínském šachu Jen Čcheng-lung (48) za bizarní podvod přišel nejen o titul, ale i finanční odměnu přes čtvrt milionu Kč. Navíc vyfasoval roční distanc.

V bujarých oslavách po triumfu se v hotelu opil a následně vykálel do vany, což vyvolalo pochybnosti u čínské šachové asociace. Spekuluje se, že podváděl se zavedenými korálky v análním otvoru, které měl mít »Král Siang-čchi« spárované s chytrým komunikačním zařízením. To sloužilo jako bezdrátový vysílač k odesílání a přijímání signálu. Radilo mu, jak provést další tah. Také se uvádí, že se jej chtěl po konci turnaje co nejrychleji zbavit. Proto zvolil metodu, kterou zvolil...

Omluva průjmem

„Mistr Jen svým počínáním poškodil hotelový majetek, narušil veřejný pořádek a pošpinil jméno čínských šachů,“ sdělila asociace, která ho už za »střevní potíže« potrestala ročním zákazem činnosti.

Čcheng-lung však vinu odmítá. „Trpěl jsem průjmem a nestihl jsem doběhnout na toaletu,“ uvedl Jen pro čínský list Shangyou News.

Čcheng-lung hraje čínské šachy na vrcholné úrovni už od svých 8 let.

Čínské šachy neboli siang-čchi

Tato stolní hra určená pro dva hráče je velmi oblíbená v asijských zemích. Jedná se o obdobu evropských šachů s tím rozdílem, že figurky nejsou umístěny ve čtvercích na hrací ploše, ale kameny se znaky se nacházejí na průsečíku čar. Cílem je ale také vyřadit soupeřova krále.