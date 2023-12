Legendární fotbalista Podolski si užívá na Maledivách: Ukázal sexy manželku v bikinách!

Mistr světa z roku 2014 Lukas Podolski (38), si momentálně užívá zimní přestávku na Maledivách, kam odcestoval se svou manželkou a dětmi. Na Instagramu sdílel také několik fotografií z exotické dovolené a nutno dodat, že některé jsou velmi peprné! Německý fotbalista totiž po dlouhé době ukázal svou drahou polovičku a to rovnou v sexy plavkách.

Rodák z polského města Gliwice, odkud však v pouhých dvou letech emigroval společně s rodiči do Západního Německa, momentálně nastupuje za tým Górnik Zabrze, kde pomalu dohrává svou bohatou kariéru, za kterou stihl projít osmi kluby v šesti různých zemích.

Proto je jasné, že si zkušený fotbalista už především užívá života a země v jižní Asii je na to ideální destinací. Na svém Instagramu, kde ho sleduje více než šest milionů uživatelů, se tak kromě nádherné dovolené rozhodl pochlubit i sexy manželkou Monikou. To vítěz německé ligy nedělá často, a proto fanoušky o to víc překvapilo, když se jeho láska objevila na fotografii pouze v tenoučkých bikinách.

Se svou ženou je fotbalista, který vystupoval také jako porotce v německé talentové soutěži, od roku 2004. Pár se vzal v roce 2011 a i přes dlouhou známost jsou jejich společné fotky vzácností.

Mezi útočníkovy největší sportovní úspěchy rozhodně patří zlatá medaile z mistrovství světa v Brazílii, které předcházely ještě dvě bronzové a na stupně vítězů se s reprezentací Německa, za kterou nastupuje celý život, dostal i na třech evropských šampionátech.