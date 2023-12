Poklidná zimní dovolená na horách mezi svátky mu změnila život. Dnes uplynulo 10 let od chvíle, kdy šampion Formule 1 Michael Schumacher (54) havaroval na lyžích a z úrazu, který utrpěl, se vzpamatovává doteď. Fanoušci by dali cokoliv, aby věděli, jak na tom momentálně německá legenda opravdu je. Touha po informacích vedla k tomu, že se jeden z novinářů dokonce snažil na Schumacherův pokoj dostat v přestrojení za kněze. Majitel společnosti, která zařizovala závodníkův transport, zase spáchal sebevraždu poté, co se pokusil prodat jeho zdravotní dokumentaci. Jak se osudná chvíle odehrála a co se během deseti let stalo?

Poslední slova Čas mezi vánočními svátky a příchodem nového roku se Michael coby zapálený sportovec rozhodl s rodinou strávit na horách. Volba padla na lyžařské středisko Marbél ve Francii. Jak ale vyšlo najevo, Schumacher tam moc spokojený nebyl. A chybělo evidentně velmi málo k tomu, aby se ošklivému úrazu vyhnul. Manželka Corinna totiž prozradila, jaká byla Michaelova poslední slova před nehodou. „Sníh není nic moc. Mohli bychom letět do Dubaje a seskočit padákem,“ pohrával si prý s myšlenkou. K odletu ale nakonec nedošlo a Schumacher krátce poté havaroval. Podle zahraničních médií se jeho helma při nehodě rozpůlila, ale zachránila mu život. Bývalý jezdec F1 utrpěl poranění mozku a ztratil vědomí. Slavného Němce záhy letecky transportovali do nemocnice v Moutiers, kde byl jeho stav označen jako kritický. Zranění ale bylo ještě vážnější, než se čekalo a tak byl Michael transportován do nemocnice v Grenoblu. Před deseti lety obletěla svět zpráva o tom, že legenda motosportu utrpěla těžká zranění po havárii na lyžích. • Foto Profimedia

Muž v přestrojení se převlékl a vydával za kněze. Michaelova manažerka Sabine Kehmová v obležení novinářů, kteří před nemocnicí v Grenoblu spolu s fanoušky čekali na jakoukoliv zprávu o tom, jak se legendě daří. • Foto Profimedia

Odstranění části lebky a okolnosti nehody V průběhů týdnů se měl Schumacher podrobit operaci, při které mu lékaři odstranili malou část lebky ve snaze zmírnit tlak na jeho mozek. Mezitím se vyšetřování jeho nehody se rozjelo naplno. Bylo vyloučeno, že by mezi příčinami mohla být vada na lyžích, špatné značení nebo nepřiměřena rychlost. Vyšetřovatelé také popsali okolnosti, podle kterých Michael narazil do skály, byl vymrštěn a hlavou dopadl na kámen. Schumacherova manažerka už sama dříve popřela, že by před nehodou sjížděl svah vysokou rychlostí. Údajně měl krátce před těžkou havárií zastavit, aby pomohl kamarádovi, který upadl. Když se ale sedminásobný mistr světa F1 znovu rozjel, nevšiml si kamene. Obrázek z místa osudné nehody, pořízený s odstupem jen pár dní. • Foto Profimedia

Výslech syna Během šetření zodpovídal vyšetřovatelům dotazy i Michaelův syn Mick, kterému tehdy bylo pouhých 14 let a v době incidentu byl se svým otcem. Mezi skutečnostmi, které policie zkoumala, byl například fakt, jestli následky nehody (ne)zhoršila GoPro kamera, o níž se spekulovalo, že ji měl slavný závodník připevněnou na helmě. Ačkoliv se sice neprokázalo, že by tato elektronika měla na neštěstí svůj podíl, spojitost s touto událostí negativní dopad a akcie firmy se na burze rázem začaly propadat. Podle všeho ale záběry z onoho zařízení naopak vyšetřovatelům pomohly objasnit, jak se celá věc udála. V únoru roku 2014 bylo vyšetřování ukončeno a nikdo nebyl shledán vinným. Fotografie Michaela Schumachera a jeho syna Micka z roku 2004. I tedy si užívali zimních radovánek spolu. Tehdy ještě ani jeden z nich netušil, že milované lyže bohužel motoristickou legendu málem připraví o život... • Foto Profimedia

Ukradená zdravotní dokumentace a sebevražda V březnu 2014 se objevily informace o tom, že Michael ztratil zhruba čtvrtinu své tělesné hmotnosti a jeho váha je zhruba 55 kilogramů. V červnu téhož roku se rodina rozhodla pro transport legendy z Grenoblu do nemocnice v Lausanne. Tam byl také Schumacher probuzen z kómatu, do kterého jej lékaři uvedli. Jen o pár dní později byla ukradena zdravotní dokumentace bývalého závodníka, která byla nabízena k prodeji. Muž, který měl za celou věcí stát, spáchal o necelé dva měsíce později sebevraždu oběšením přímo ve vězeňské cele. Šlo o muže, který byl jednatelem švýcarské letecké záchranné služby Rega. Ta organizovala Michaleův transport z Grenoble do Lausanne. Michaela museli několikrát transportovat vrtulníkem. Ne každý, kdo tehdy přišel se Schumacherem do kontkatu měla ale čisté úmysly... • Foto Profimedia

Smutné informace od nemocného závodníka Rodina během deseti let informovala o stavu sedminásobného mistra světa jen velmi útržkovitě. Zdůvodňuje to tím, že by si to prý sám motoristický velikán přál. Koncem roku 2014 si ale pustil pusu na špacír bývalý francouzský jezdec Philippe Streiff (†67), který sám zůstal po nehodě na okruhu v Brazílii od roku 1989 ochrnutý. Někdejší nadějný závodník, který zemřel loni v prosinci, navštívil Michaela v nemocnici v Grenoblu. „Jeho stav se zlepšuje, ale vše je relativní. Je to velmi těžké. Nemůže mluvit. Stejně jako já je ochrnutý a upoután na invalidní vozík. Má problémy s pamětí a řečí,“ pravil tehdy Streiff pro francouzské rádio. Bývalý jezdec F1 Philippe Streiff navštívil Michaela v nemocnici přesně v den jeho 45. narozenin. Ty byly jen krátce po nehodě na svahu. • Foto Profimedia

Nevyslyšené přání se synem Ani smutná situace v rodině nepřesvědčila Michaelova syna Micka k tomu, aby dal ruce pryč od závodění, které samo o sobě nepatří mezi nejbezpečnější sporty na zemi. Fanoušky svého otce však dojal drobným detailem. Úsměvavý blonďák totiž v nižších soutěžích nezávodil pod svým skutečným jménem. Ve startovní listině býval uveden jako Mick Betsch, což je příjmení, které za svobodna patřilo jeho matce Corinně. Tím si pojistil, že mu diváci budou fandit na základě toho, co předvede na trati, nikoliv kvůli slavnému jménu. Sám Michael přitom podle britského listu The Guardian v roce 2003 tvrdil, že by byl radši, kdyby se Mick místo závodění věnoval spíše golfu. Pokud by se však vydal v jeho stopách, byl by mu oporou. Bohužel v době, kdy se Schumacher junior probojoval do Formule 1 nebyl Michael podle všech indícií v takovém stavu, aby mohl svůj slib naplnit. Mladý Němec ale dostal dokonalou podporu od zbytku rodiny a k ruce mu byla také někdejší manažerka jeho otce. Mick Schumacher nikdy nechtěl, aby mu cestu razilo jeho jméno. • Foto Reuters

Dokument, který mnohé naznačil... V roce 2021 vyšel na Netflixu dokument, který mapuje Schumacherovu kariéru a život po jejím konci. Ani v něm rodina neprozradila detaily, natož aby se ve snímku sama legenda objevila. Ze slov Michaelovy manželky Corinny je ale zřejmé, že dřívější Streiffova slova nejspíš nebudou daleko od reality. „Michael je tady. Je jiný, ale pořád je tu a dodává nám sílu,“ pravila v slzách závodníkova žena. „Michael nás vždy chránil a teď my chráníme Michaela,“ dodala Němka, která si pochopitelně přeje, aby si veřejnost pamatovala legendu v důstojnějším stavu, než ve kterém se nachází nyní. Přesto je pro rodinu největší dar to, že Michael šílenou nehodu přežil. To, že sportovní velikán už bohužel není stejným člověkem, jako dříve, naznačila i slova jeho syna Micka: „Myslím, že já a táta bychom si rozuměli nyní v trochu jiném směru. Protože jednoduše oba mluvíme jazykem motosportu. Máme mnohem více toho, co bychom mohli probrat.“ „Tohle je to, nad čím přemýšlím většinu času. Přemýšlím, že to, co by teď bylo, by bylo strašně fajn,“ řekl. Závěr Mickova monologu trhá srdce: „Dal bych za to vše.“ Corrina v slzách popsala, jak o Michaela rodina pečuje • Foto Netflix

