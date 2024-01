Klopp při děkovačce ztratil snubní prsten: Byl to šok. Pomohl kameraman

Klopp do hledání zapojil i jednoho z pořadatelů. „Byl to obrovský šok, ale mám ho zpátky. Bylo by fakt strašné, kdybych ho ztratil. Jednou už se mi to povedlo. Potřeboval jsem profesionálního potápěče, protože jsem ho ztratil v moři. Čas od času když zhubnu jedno dvě kila, tak mi už prstýnek nesedí,“ uvedl šestapadesátiletý rodák ze Stuttgartu v televizním rozhovoru.

Radost mu vedle nalezeného prstýnku udělalo i vítězství, po němž jeho svěřenci vedou tabulku o tři body před Aston Villou. Obhájce titulu Manchester City a Arsenal ztrácejí na „Reds“ pět bodů, první jmenovaný tým ale odehrál o utkání méně.

Diváci na Anfieldu viděli všech branek až po změně stran. „Odehráli jsme znovu velmi dobré utkání od začátku do konce. Pomohli nám střídající hráči. Když máte možnost poslat na hřiště takové hráče, hodně vám to pomůže. Utkání se mi moc líbilo stejně jako atmosféra. Všechno bylo dokonalé vyjma inkasovaných gólů. Viděli jste na Aliho tváři (brankáře Liverpoolu Alissona Beckera), že se mu moc nezamlouvaly. Dnes to ale tolik nevadí,“ prohlásil Klopp, jehož mužstvo bodovalo v Premier League ve 13. utkání po sobě.