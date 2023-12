Rok 2023 se pomalu loučí, ale pro českou sportovní scénu to rozhodně nebylo špatných 12 měsíců! Češi se hned několikrát mohli radovat z úspěchů svých reprezentantů, kteří ve světě připomněli, že i maličká země v srdci Evropy dokáže své sportovní soupeře potrápit!

Finálové tažení Muchové patřilo k tomu nejlepšímu, co se odehrálo v roce 2023 na světových sportovištích. • Foto Jiří Koťátko / CNC

I druhý z grandslamových turnajů roku 2023 potěšil tuzemské sportovní fanoušky. Obří radost jim na French Open udělala Karolína Muchová, která sice ve finále proti Ize Šwiatekové kýžený titul nakonec nezískala a nenavázala tak na senzační předloňský triumf své krajanky Barbory Krejčíkové, přesto v Paříži předvedla ukázkový tenis na nejvyšší světové úrovni. „Bylo to blízko, ale zároveň daleko. To se prostě stane, když hrajete proti nejlepším, jako je Iga,“ komentovala měření sil s jedničkou na žebříčku neúspěšná finalistka, která však od tenisových expertů sklidila velký obdiv a uznání za své heroické výkony.

Pastrňák a Krejčí v týmu století

V případě českých útočníků ve službách Bostonu Bruins nejde o ocenění jediného svébytného úspěchu v roce, nýbrž o zhodnocení jejich dlouholeté práce a výkonnosti. Jejich zařazení do týmu století po bok takových hokejových legend NHL, jako je Bobby Orr, Phil Esposito či Ray Bourque, však rádi připomeneme. S ohledem na rozsáhlou historii organizace jde totiž o daleko větší sukces, než by se na první pohled mohlo vlastně zdát! Zatímco sezóna 2022/23 pak byla pro Davida Krejčího tou poslední, David Pastrňák v novém ročníku přebírá roli lídra tradičního celku z Original Six.