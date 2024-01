Ráno musíš do školy! Angličan (16) září na MS v šipkách, už je ve finále

Devatenáct dní před 17. narozeninami je Littler s přehledem nejmladším finalistou MS. Navíc se může stát prvním nenasazeným hráčem, který kdy získá titul. Jeho soupeřem bude Luke Humphries, který si premiérovým postupem do finále zajistil posun na místo světové jedničky. Dalšího Angličana Scotta Williamse, který ve čtvrtfinále překvapivě vyřadil favorizovaného Nizozemce Michaela van Gerwena, trojnásobného světového šampiona, porazil hladce 6:0.

„Chybí mi slova. Je prostě šílené, že jsem při svém debutu ve finále mistrovství světa,“ řekl Littler televizní stanici Sky Sports. A zároveň prozradil svůj plán na finále: „Udělám to, co jsem dělal vždycky. Ráno si dám omeletu se šunkou a sýrem, pak přijdu sem, sním pizzu a potrénuju.“

Dosud nejmladším finalistou MS byl Kirk Shepherd, který si v roce 2008 zahrál o titul ve věku 21 let a 88 dní.

Littler se do historie zapsal hned úspěšným vstupem do turnaje, v tak mladém věku dosud žádný hráč zápas na MS nevyhrál. V úvodu šampionátu na něj diváci v Alexandra Palace pokřikovali „ráno musíš do školy“, ale postupně si Littler vysloužil stále větší respekt. Postupem do finále vydělal už 200.000 liber (5,6 milionu korun) a požívá výhod veřejně známé osoby. Z lóže si užívá zápasy fotbalové Premier League.

„Byl jsem na Arsenalu, na Tottenhamu. Lidi za mnou chodí. Neznám je, ale oni mě ano. Je to fajn, s každým se vyfotím,“ uvedl Littler po semifinále pro BBC. Fotku s ním si udělali i fotbalisté Arsenalu Declan Rice a Aaron Ramsdale.