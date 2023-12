Hašek v Libanonu? Obrovský respekt a vítězná mentalita, říká Jirkal

Ivan Hašek? Jak může být připraven trénovat českou reprezentaci, když patnáct let působil mimo evropský fotbal, zní pochybnosti mnohých fanoušků i expertů o největším kandidátovi na funkci kouče národního týmu. A opravdu, zjistit, jak si Hašek vedl po víceméně trvalém přesunu na Blízký východ, je velmi složité. Miroslav Jirkal, jeho někdejší asistent, o tom však ví hodně.

Ani sami novináři specializující se na trénování na Blízkém východě příliš mnoho zpráv nemají. Určitým vodítkem mohou být slova bývalých spolupracovníků Ivana Haška. Miroslav Jirkal, trenér, expert a analytik byl u Haškova angažmá v Libanonu v roli asistenta. Je třeba zmínit, že do situace je zainteresován, protože by mohl v Haškově realizačním týmu působit znovu. Viděl každopádně z první ruky, jaký fotbal a způsob práce v současnosti praktikuje bývalý šéf svazu.

Jak se vlastně urodila vaše spolupráce u reprezentace Libanonu?

„Už dřív jsme se potkávali v Emirátech, kde jsem navštěvoval Ivanovy zápasy, ale pracoval jsem tam čtyři roky jako hlavní analytik svazu v Dubaji. Společně jsme působili až u národního týmu Libanonu.“

Ivan Hašek k týmu Libanonu přišel poté, co postoupil z úvodní fáze do finální skupiny. A v ní mužstvo skončilo poslední.

„Ale už tam byli samí výborní soupeři – Jižní Korea, Írán, Irák, Sýrie a Spojené arabské emiráty. Dostali jsme úkol dostat se na šampionát, přitom v Libanonu není jediné travnaté hřiště. Libanonská liga není vůbec srovnatelná s nějakou soutěží u nás. Ale hráči nebyli špatní technicky ani morálně.“

Jak jste poskládali mužstvo?

„Museli jsme hledat hráče v evropských soutěžích, Libanonců je v zahraničí hodně. Koukali jsme se do druhé švédské ligy, třetí německé ligy, do thajské ligy. Nakonec nám z toho vyšel poměrně dobrý a konkurenceschopný tým. Hlavně se vytvořila skupina hráčů, kteří měli motivaci. Ivan je úžasný motivátor, všude udělá vítěznou mentalitu a hráči jdou za ním pro určitou metu. Všichni chtěli na mistrovství světa a udělali jsme pro to všechno.“

Jaký herní styl jste zvolili?