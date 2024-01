Reakce Kanady: Skončil svět. Je to na ho***. Co předpověděl NostraMrazus?

Kanadské synonymum pro Waterloo? Od úterý Göteborg. Na MS do 20 let prohrál favorit s Českem 2:3 gólem 11 sekund před koncem. „Je to na ho***. Mám pocit, že jsem některé kluky zklamal, že jsem zklamal celou zemi,“ nadával sám sobě Matthew Poitras, útočník, který přijel do Švédska jako velká posila z Bostonu. Kanada poprvé od roku 2019 nehraje o medaile.

„Zklamání, katastrofa, neúspěch. Řekněte to, jakkoliv. Ale pokud jste kanadský hokejový fanoušek, těžko se na MS můžete dívat jinak,“ hlásil ve svém sloupku novinář Steven Ellis ze serveru Daily FaceOff. Dál zmiňoval, že jediným útočníkem, který snesl přísnější měřítko, byl Macklin Celebrini, patrně příští jednička draftu.

Jinak? Bída, produktivní hráči zůstali za očekáváním. Právě Poitras, který k sobě byl tak kritický, posbíral čtyři body (2+2), Celebrini vyčníval s osmi body (4+4) nad zbytkem. „Chyběly efektivní změny v sestavě, talent, hvězdy nehrály jako hvězdy. Brankář byl přetížený. To vše dohromady způsobilo zasloužený a předčasný konec,“ dodal Ellis.

Hráči byli zklamaní. Jedna teč a všechno se rozplynulo. Za jedenáct sekund už těžko zareagujete, srovnat po smrtícím českém úderu už nešlo. „Tak nějak se nám teď točí hlava, jako kdybyste si nebyli jistí, co se stalo. Je to šílený způsob, jak na turnaji skončit,“ hlásil útočník Owen Beck. Kapitán Fraser Minten se přidal: „Nikdy nevíte, jestli ještě někdy dostanete šanci hrát za reprezentaci. Pro nás všechny to byla ohromná příležitost něco dokázat, no ale teď je to trochu jako konec světa.“

Novinář serveru The Athletic Mark Lazerus pak na sociální síť X přidal předzápasovou vzpomínku: „Zrovna přepisuji rozhovor, který jsem dělal včera v šatně Chicaga. No a v pozadí slyším, jak Petr Mrázek hlásí, že Česko rozdrtí Kanadu.“ Pak ho označil jako velkého proroka hashtagem „NostraMrazus“.

Ale samotní hráči s takovým nadhledem porážku od Česka nebrali. Zámořští reportéři popisovali, jak Maveric Lamoureux a Jake Furlong stáli před mixzónou, utírali si slzy. Kanaďané jen těžko vstřebávali Štanclovu gólovou střelu, která se otřela o ruku Olivera Bonka. „Takhle nechcete prohrát nikdy,“ hlesl útočník Matt Savoie.

Web The Athletic vyzdvihoval skvělý výkon brankáře Michaela Hrabala, který přechytal Mathise Rousseaua. „Kanada se také potýkala s nedostatkem hloubky ve své sestavě,“ analyzoval porážku expert serveru Corey Pronman. „Macklin Celebrini měl silný turnaj, ale celkově se nejlepší šestka útočníků v turnaji moc dobře neukázala. Jde o Jordana Dumaise (Columbus Blue Jackets), Conora Geekieho (Arizona Coyotes), Frasera Mintena (Toronto Maple Leafs), Poitrase (Boston Bruins) a Savoieho (Buffalo Sabres),“ přidal Pronman.

Navázal na něj kolega Scott Wheeler: „Myslím si, že Hockey Canada (i když by to asi sami nikdy neřekli), od Poitrase očekával víc. Turnaj zakončil se čtyřmi body v pěti zápasech, ale celý turnaj vypadal, jak kdyby hrál pod tíhou očekávání, která se nakládají na hráče NHL.“

Bývalý trenér NHL, televizní analytik a bavič Don Cherry pak nabádal všechny fanoušky i experty: „Dnes hokejový Bůh nebyl s Kanadou. Chlapci se snažili ze všech sil, tak na ně nebuďme příliš tvrdí.“