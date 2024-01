Rulík z rozjásané kabiny dvacítek: Paráda! Teď už je možné všechno…

Smutek v kanadských řadách po vyřazení na MS do 20 let • ČTK

Před rokem ze střídačky zblízka sledoval, jak Kanada v thrillerovém prodloužení finále roztrhává český sen o zlaté medaili, teď se Radim Rulík dostavil do kabiny týmu, který uspořádal senzační odplatu. Zámořský celek porazil ve čtvrtfinále 3:2 a vyřadil jej z turnaje. Kouč áčkového národního mužstva přispívá svými postřehy trenérskému štábu Patrika Augusty a právě odtud po telefonu přibližoval své dojmy z postupu do semifinále MS dvacítek v Göteborgu. „Už před turnajem jsem tvrdil, že náš tým může být hodně dobrý a dotáhnout to znovu daleko. A má slova se potvrdila,“ těší kouče, jenž si výborně vede s dospělou reprezentací.

Po roce přichází další velký úlovek českého hokeje, co mu říkáte?

„Skvělý! Opravdu skvělý. Zrovna jsem v kabině… Jsem nadšený, že jsme proti Kanadě sehráli třetí vyrovnaný zápas po sobě na mistrovství světa dvacítek. My jsme měli dva a tahle parta na to navázala. V mých očích zasloužený postup.“

Věřil jste před zápasem, že Češi, kteří doposud působili neurovnaně, mohou zaskočit obra podobně jako v základní skupině Ameriku?

„Kanada je zranitelná na evropském hřišti a připravovali jsme se na to. Třicet na šedesát, na takových rozměrech nejsou silní jako na svém úzkém ledě. Navíc pokud se hraje v Evropě. Jen z tohohle důvodu tam vždycky nějaká šance je.“

První dějství a 2:0 pro Česko, ideální start…

„Z naší strany vynikající třetina. Druhou měla lepší Kanada, vyhrála vysoko na střely, ale Hrabal zavřel bránu. A třetí? Od její půlky začal být zápas znovu velmi vyrovnaný, Kanada se začala strachovat o vítězství. A závěr vyšel nám, dva šťastné odrazy přinesly třetí gól. Trochu štěstí, ale přesně takový je hokej.“

Pro někoho náhoda, pro jiné spravedlivá odměna za to, že si Češi šli srdnatě za výhrou.

„Přesně tak. Cestou k postupu byl minimální počet našich vyloučení, vlastně jenom jedno. A to jsme ubránili, nepustili jsme je do toho, v čem jsou extra silní. Kluci podali obětavý výkon, nechali na ledě úplně všechno, co mohli. Postup přes Kanadu je skvělý pro samotné kluky, ale i pro celý český hokej. Mít takhle dobré výsledky s Kanadou a Amerikou, s níž se prohrálo až po nájezdech, je vynikající vizitka. Skvělé výsledky po vyrovnaných výkonech s největšími velmocemi, za mě paráda. A teď už je možné všechno…“

Pro tým a jeho hráče je hodně důležité, že zásadní góly dokážou obstarat i jiní hráči než hvězda souboru Jiří Kulich, souhlasíte?

„Určitě je to důležité. Pokud se má uspět, musí se přidat i další hráči.“

Pomohl k výkonu s Kanadou i kartáč trenéra Augusty po silvestrovském duelu se Švýcary, který se příliš nepovedl?

„To si ani nemyslím. Švýcarsko bylo posledním vystoupením v základní skupině, to už jsou všichni hlavou spíš ve čtvrtfinále. Na play off se nachystáte svědomitě, zvlášť na Kanadu. Tak to bývá. Většina našich kluků hraje v zámoří, moc dobře věděli, proti komu jdou. To je úplně jiný level než proti Švýcarsku.“

V čem přesně pomáháte Patriku Augustovi a jeho realizáku?

„Sleduju hru a dělám podrobnější statistiku ohledně našeho udržení se v útočném pásmu a opačně ze strany soupeře v naší zóně. Řešíme, z čeho vznikají nebezpečná zakončení a podobně. Dál třeba vhazování v krajních pásmech, místa našich ztrát kotoučů a ztrát soupeře. S Ondrou Pavelcem, který dělá detailní brankářské rozbory, chodíme i na zápasy ostatních týmů, byli jsme i na Slovácích s Finy. Trenéři sice vidí video, ale my k tomu chceme dát i náš vlastní pohled z tribuny ohledně taktiky. Po zápasech odevzdáváme náš materiál trenérům. Zároveň je třeba říci, že jsme jen poradní hlas, hlavní rozhodnutí a celou tu zásadní práci dělají trenéři týmu. Tohle všechno je jejich zásluha, výborně připravili hráče na klíčové boje. Jsem fakt strašně rád, že se jim povedlo postoupit mezi nejlepší čtyři týmy. Gólman Hrabal měl výborný den, což je vždycky základ. Prostě nádherné vítězství, ve čtvrtfinále chutná dvojnásob.“

Loni jste si pochvalovali soudržnost a vůbec skvělou atmosféru v nakonec stříbrném týmu, jak ji vnímáte nyní z trochu jiného pohledu?

„Abych byl úplně upřímný, během základní skupiny mi to nepřišlo úplně stejné jako loni, začalo se porážkou se Slováky a to pak těžko může být atmosféra ideální. Ale teď už je… (usmívá se) Takhle velké vítězství celkové náladě samozřejmě hrozně pomůže. Uvidíme, jak to celé dopadne. Už před turnajem jsem tvrdil, že náš tým může být hodně dobrý a dotáhnout to znovu daleko. A má slova se potvrdila.“