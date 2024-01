Norská hvězda v Oberhofu zuří kvůli podmínkám: Jde o život!

Teplo a déšť. Přesně to jsou v posledních dnech hlavní nepřátelé biatlonistů a organizátorů štace v Oberhofu, která musela být kvůli špatným podmínkám odložena. Někteří si ale dost stěžují i na samotné organizátory. Jako třeba světová hvězda Johannes Thingnes Bö (30)! Co konkrétně mu vadí?

Velmi nepříjemná komplikace. Tak vnímají biatlonisté v Oberhofu přeložení sprintu ze čtvrtka na pátek. Na vině je nepříznivé počasí v podobě deště, silného větru a teplot nad nulou. A třeba takový Johannes Thingnes Bö, biatlonová superhvězda, se nechal slyšet, že trať je v takovém stavu riziková!

„To jsou asi nejhorší podmínky, které jsem v Oberhofu zažil," soptil aktuální lídr Světového poháru podle rakouského webu Heute a pokračoval. „Je to životu nebezpečné, hlavně ty sjezdy!" Že nepřehání, dokazují třeba kameny na trati, holá zem nebo dokonce kůra stromů. Takové podmínky jsou pro závodníky opravdu nebezpečné.

Organizátoři do dnešního dne slíbili zlepšení stavu dráhy. „Nevytvoříme zimní říši divů, ale společně s organizátory uděláme maximum pro to, aby byla co nejlepší," citoval rakouský server sportovního ředitele Daniela Böhma. Snad tedy budou biatlonisti v bezpečí.