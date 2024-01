Jágr pod palbou kvůli »Rusákovi«: Vzpoura a velký zvrat!

Snad žádná extraligová posila letos nevyvolala takovou vlnu kontroverze jako Július Hudáček (35), který se před několika dny upsal kladenským Rytířům. Slovenský gólman totiž loni působil v KHL, která dělá reklamu ruské okupaci Ukrajiny. Nyní se ozvali i fanoušci mančaftu a vyhlásili bojkot. Vedení Kladna včele s Jaromírem Jágrem nakonec tlaku ustoupilo.

V letošním ročníku nejvyšší české hokejové soutěže prozatím neodchytal ani minutu, ale během pár dní se z něj stal snad nejdiskutovanější gólman extraligy. Řeč je o Juliu Hudáčkovi, který podepsal smlouvu s Jágrovým Kladnem. Spoustě příznivců je ale trnem v oku jeho loňská štace, kdy v KHL oblékal dres Kazaně. A to i fanouškovské skupině Kladna, kteří si říkají Haldaři.

Ti vydali nekompromisní prohlášení, podle kterého je angažování Hudáčka za hranou. „Od nedělního domácího utkání s Hradcem nebude na stadionu viset naše vlajka a naše místa v kotli zůstanou prázdná," píše se na úvod. „Nehodláme podporovat člověka, který si po invazi jezdí po ledě s ruskou vlajkou a veřejně deklaruje svoji touhu vydělávat si v soutěži, která je propagandistickou výkladnicí války. Zároveň vyjadřujeme jasný nesouhlas vedení klubu s tímto krokem, který nebyl absolutně vysvětlem, komunikován, nic..." Příznivci modrobílého celku následně dodali, že s jejich kroky a postojem byl seznámen osobně i Jaromír Jágr a sportovní manažer Jiří Burger.

V pátek odpoledne ale přišel zvrat, když se na stránkách klubu objevila překvapivá zpráva. „Rytíři Kladno oznamují, že došlo k ukončení spolupráce s gólmanem Júliusem Hudáčkem. Toto rozhodnutí jsme učinili po zvážení všech aspektů souvisejících s jeho angažováním. Dospěli jsme k závěru, že pokračování spolupráce není ani v zájmu klubu, ani v zájmu hráče. Čeká nás nejdůležitější část sezóny a věříme, že do ní půjdeme s fanoušky, partnery a všemi podporovateli našeho klubu jako jeden tým," uvedli Rytíři.

40 minut školení s Jágrem

Redakce Blesku se Jágra chtěla ve středu na podpis Hudáčka ptala. Odpovědi ale byly velice zvláštní. „Myslíš, že mám čas číst noviny? Myslíš, že mám čas na sociální sítě?“ uvedl ze začátku Jágr, který je na sociálních sítích pravidelně aktivní.

To ale nebyl konec. Následně řekl, že je majitelem, protože nikdo jiný tuhle funkci dělat nechce. „Já se obětuju, je to charita!“ pověděl během čtyřicetiminutového školení. Na dotazy ohledně Hudáčka pak reagoval velmi nelibě. „Já taky nechodím k tobě domů, abych se ptal tvý manželky!“ vyhrkl ze sebe a pokračoval. „Nemáš respekt, protože jinak by ses mě na to, ku*va, neptal!“ zakončil Jágr svou odpověď.