Hudáček si sednul na lavičku, Voráček v Hradci chyběl. Kladno? Dobré, ale...

Sucho v Hradci skončilo. Po čtyřech zápasech bez bodu si Mountfield zapsal do tabulky tři čárky za výhru nad Kladnem 4:2. Rytíři odpoledne před zápasem představili nového brankáře, do konce sezony si plácli s Júliem Hudáčkem. Naposledy chytal v KHL, plánoval chytat v Rusku, ale to nedopadlo. V Hradci se usadil jen na lavičku, naopak na ní chyběl Jakub Voráček. „Jestli jste slyšeli rodinné důvody, tak jde o ně,“ jen pronesl další trenér Pavel Skrbek.

Kladno si může zpívat dál svoji písničku, kterou zná hodně dobře: Bylo to dobré, ale... V pěti Rytíři platili většinu zápasu za nebezpečnější mužstvo. Herní projev směrem dopředu mají slušný, tři formace dovedou soupeře v určitých pasážích přehrávat. Jenže často se najde způsob, jak se jim body prosypou mezi prsty jak písek.

V Hradci zase. „Nevím, možná nám na hokejkách chybí trocha klidu nebo umu. Je to pořád jak kolovrátek. Nehrajeme špatně, nehrajeme špatně, ale body nezískáváme,“ povzdechl si jeden z trenérů Pavel Skrbek.

Kladno před zápasem rozvířilo emoce, protože si pláclo s brankářem Júliem Hudáčkem. Na marodce je Adam Brýzgala, tak klub honil náhradu. Slovenský gólman od startu sezony nechytal, celý minulý ročník strávil v KHL, když působil v Astaně.

„Prioritou je návrat do Ruska,“ hlásil přes léto. Jenže z něj žádná nabídka nepřiletěla, takže kývl Rytířům. „Oslovil mě Radek Smoleňák, se kterým se známe a jednání s Kladnem byla následně velmi rychlá, protože jsme se domluvili během pár hodin,“ hlásil pro klubový web.

Hudáček si dal jeden trénink a vyrazil s novým týmem do Hradce, tedy do týmu, který ho měl taky na svém seznamu. Když skončil v Mountfieldu Patrik Bartošák, generální manažer Aleš Kmoníček s ním rozjel jednání.

Ale nakonec cuknul, protože nechtěl, aby klub musel po Bartošákovi řešit další kontroverzní téma. „Řeším jen nás, ať hrajeme dobře. Jestli někdo řekne, že nám chce pomoci, jsem s tím v pohodě. A neřeším jeho vidění světa, to je jeho věc. My chceme vyhrávat, tak to beru já,“ vysvětlil po zápase svoji roli v příchodu Hudáčka kladenský kapitán Smoleňák. A ještě přidal: „Kdybych měl hrát jen s tím, kdo má stejné politické vidění jak já, tak by vypadaly moje týmy, kde jsem hrál, úplně jinak. Pro mě je důležité, že nám chce pomoci.“

V Hradci se Hudáček usadil jen na lavičku. Kdy půjde do akce, je otazník. „Odpoledne s námi poprvé trénoval, Landon chytal v Hradci výborně. Tak uvidíme,“ pokrčil rameny Pavel Skrbek.

Téma, jestli s trenérským štábem schválili příchod nového brankáře, zahrál do autu: „Na mně není výběr hráčů, takže vám k tomu nic neřeknu.“

V Hradci vedle něj scházel další člen trenérského štábu Jakub Voráček. Podle vyjádření tiskového mluvčího Rytířů za tím jsou rodinné důvody. Konkrétnější nebyl ani Pavel Skrbek: „Nevím, jestli jste slyšeli rodinné důvody, tak jde o ně. Opravdu nevím, co se děje.“

Za jednoho z hrdinů bitvy se dá označit hradecký Jan Lukáš. Za stavu 3:2 vychytal Eduardse Tralmakse, když proti němu bleskově vybruslil a zmenšil úhel. Možná se ho chvíli před tím lekl i Antonín Melka, který se objevil na kruzích úplně sám, ale střílel mimo. Tohle byla pasáž, kdy ve druhé třetině mohlo Kladno soka dohnat. Jenže neuspělo. „Honza Lukáš nás podržel. Přišel mi v bráně velmi klidný. Podal výborný výkon a byl základním stavebním kamenem výhry,“ ulevil si hradecký kouč Peter Frühauf. Černá hradecká série je pryč.

Pět gólů padlo v první třetině, Hradec pak zazdil dlouhou přesilovku 5 na 3, ale Kladno ho nepotrestalo. Dvě a půl minuty před koncem zkusilo hru bez gólmana, ale nakonec ji ukončil Aleš Jergl čtvrtým gólem pro Mountfield.

