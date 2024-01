Neunavitelný Jágr o „chodícím hokeji“ i trablích: Už nemám gólovou střelu

Sociální sítě jsou plné jeho novinky, kdy si kolem pasu omotá dlouhou gumu, druhý konec připevní na hokejku, tu napasuje do děr u dvířek a v rámci zlepšení dynamiky startuje do prostoru. Ve dne, v noci, po tréninku, před zápasem. Jaromír Jágr je dva týdny zpátky na scéně a dává najevo, že jeho příběh hned tak neskončí. „Chci být platný a to si užívám víc než v minulých letech,“ říká kladenský útočník a šéf klubu v rozhovoru pro iSport Premium. Věří v návrat Jakuba Voráčka?