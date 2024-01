Adamczyková po StarDance zpátky na prkně: Málem jsem spadla!

Podzim strávila jako hvězda show StarDance, z tanečního parketu je ale už definitivě zpátky na prkně. Snowboardkrosařka Eva Adamczyková se chystá naskočit do rozjetého Světového poháru a trenér Marek Jelínek si pochvaluje její kondici. Po pauze se ale se snowboardem musela trochu seznamovat.

„Nejdůležitější je získat cit pro hranu. Když jsem jela o Vánocích, tak jsem málem spadla, protože jsem zapomněla, že to jede pomalu, že nemůžu tak agresivně klopit na hranu,“ usmívala se Adamczyková.

Olympijská šampionka a dvojnásobná mistryně světa využila sezony bez vrcholného závodu, aby se na několik měsíců proměnila v národem obdivovanou taneční hvězdu. V show StarDance se dostala až do tříčlenného finále. Teď má ale před sebou zase sportovní cíle.

„Je to za mnou, užila jsem si to, tanec mi chybí, stejně jako lidi, které jsem díky němu potkala, ale možná i proto už se o tom nepotřebuji bavit, teď je čas vrátit se tam, kam patřím,“ říká Adamczyková. „Těším se na zimu, na snowboard a na první trénink v trati. Těším se na celý tým, se kterým odjíždím na soustředění.“

Už příští týden pojede s reprezentačním týmem na soustředění v rakouském Montafonu, kde bude poprvé od loňského června trénovat v trati. Prvních závodů Světového poháru by se měla zúčastnit 25. a 26. ledna ve Svatém Mořici.

Po dlouhé pauze si na prkno zase zvykala zatím jen během pár volných jízd o svátcích v Krkonoších, kde vyrůstala.

„Měla jsem pocit, jak kdybych se vrátila do dětství. Na druhou stranu to kličkování mezi ostatními lyžaři a snowboardisty mě už tolik nebaví, ale zase jsem si tam pojezdila pár jízd. Je super, že se člověk vyvětrá a je na té sjezdovce, kterou zná z dětství,“ líčila Admaczkyová. „Jak je to známé prostředí, tak se mi přeorientovává rychleji než v létě na ten tanec. Odpočinula jsem si, nemusím být osm hodin na zkušebně. Užívám si, že jsem víc venku.“

V sezoně přišla jenom o dva závody a před sebou jich má ještě šest. Na snowboardu sice začíná s tréninkem se zpožděním, půlroční dril kvůli taneční show měl ale i své výhody. Adamczyková zhubla a je pohyblivější.

„Mohli bychom se naučit nové věci. Až se Evka rozjezdí a nabere kila, tak to využijeme. Ta epizoda, kdy nebyla na prkně, jí pomohla,“ věří trenér Marek Jelínek.

Dobrá kondice se Adamczykové bude hodit. V minulé sezoně sice vyhrála mistrovství světa v Bakuriani, ale v průběhu zimy se teprve vracela do formy po zlomenině kotníků, které jí překazily start na olympiádě v Pekingu.

„Nehodlám sezónu nijak odšudlat, na trati nechám maximum,“ slibuje Adamczyková. „Chtěla bych se rozjezdit hlavně ve čtyřech, což se mi v minulé sezoně po návratu po zranění tolik nepodařilo, a nějak zapracovat na technice. Ono je pořád na čem pracovat. A kdyby se podařil nějaký výsledek do top trojky, tak budu moc ráda.“

V prvních dvou závodech zimy zatím předváděli kvalitní výkony Jan Kubičík, Radek Houser a Kryštof Choura. Všem se dařilo postupovat z kvalifikací do rozjížděk a Choura se dokonce v Cervinii dostal do malého finále a vybojoval jedenácté místo.

„Výsledky kluků v prvních dvou závodech jsou nadějeplné. Jejich časy ukazují, že všichni tři zvládli letní a podzimní přípravu skvěle a jsou připravení do další části sezóny,“ pochvaluje si Jelínek. „Budeme rádi, pokud se Eva letos dostane na stupně vítězů, nevidím to jako nereálné. Utekly nám dva týmové závody, ale ještě jeden nás snad čeká. Tam cítím šanci na medaili.“

