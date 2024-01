Bobista Dvořák končí úspěšnou kariéru. Operované koleno ho nepustí dál

Absolvoval úspěšnou kariéru ve sportu, který v Česku není až tak obvyklý. Dominik Dvořák, trojnásobný účastník olympijských her, ale kvůli zdravotním důvodům musí se svým milovaným zaměstnáním skončit. „Mé hlavní oznámení je konec kariéry,“ zahájil svou tiskovou konferenci. Muž, který jako junior získal na mistrovstvích světa dva bronzy a v dospělé kategorii pak 6. místo, by rád pokračoval jako trenér kolegů, kteří jeho konec takřka oplakali.

Boby jsou sportem, ke kterému se česká veřejnost zase tak často nedostane, ale když už jej může sledovat třeba na olympijských hrách, přináší spoustu vzrušení a zajímavých výkonů. Pro sportovce jde ale o poměrně náročné zaměstnání, což nyní poznal i Dominik Dvořák. V závěru minulé sezony si poranil koleno, musel na operaci a pak absolvoval náročný návrat. Během stávajícího ročníku závodů ale zjistil, že to dál nepůjde.

„Po zranění levého kolene to není, co bývalo, takže jsem se rozhodl ukončit sportovní kariéru,“ oznámil v úterý na tiskové konferenci jednatřicetiletý sportovec.

K rozhodnutí dospěl postupně. „Navazuje to na operaci. Po ní jsem se snažil vrátit, prošel jsem přípravou s tím, že ta byla uzpůsobená, aby to fungovalo. Pak jsem si sám nastavil testovací mety. První bylo mistrovství republiky na Olympu na trenažéru, kde to dopadlo docela dobře. Další byl Oberhof, ledový trenažér, kde to bylo taky dobré. Následovaly první dva závody Světového poháru, test jestli dva závody za sebou vyjdou. A po nich jsem se rozhodl, že už dál ne, že je to moc, nechci si koleno zničit úplně,“ vyprávěl Dvořák.

„Je dobré, aby člověk dokázal sám uznat, kdy je potřeba to přenechat mladším a skončit. Bylo by mi to blbý vůči mně i ostatním, když bych věděl, že to nedokážu na sto procent,“ dodal.

Podle něj jde o finální rozhodnutí, které už zpět nevezme. I přesto, že jej kolegové ze čtyřbobu přemlouvali, aby ještě vydržel alespoň do olympijských her 2026.

„Nechtěli, abych skončil, skoro brečeli. Říkal jsem, že rozjetý vlak už nejde zastavit, ale budu se snažit, abych u nich zůstal aspoň v roli trenéra,“ naznačil Dvořák svou budoucnost.

V té se mu nabízí dvě varianty, jelikož je jako sportovec zároveň zaměstnancem Olympu, tedy policie ČR. „Teď budu v rukou policie ČR, dva roky jsem totiž zařazen jako sportovec policista. Je to na jednání, kam se bude ubírat můj směr, jestli budu v roli trenéra, případně jako policista.“

Raději by ale pomohl k dalšímu rozvoji českého bobu, který se za poslední roky hodně rozrostl. A to i díky jeho úspěchům. Který on sám považuje za ten největší?

„Asi bych nejvíc připomněl 6. místo na MS s Honzou Šindelářem a čtyřbobem, to byl největší úspěch, největší zážitek. Na domácí dráze (v Altenbergu), spousta fanoušků. Ale nejen tenhle závod. Myslím, že jsme si to společně užili, co to šlo a že jsme předvedli solidní výsledky,“ zrekapituloval svou kariéru. Její součástí byly i tři účasti na olympijských hrách.

„Olympiáda je olympiáda, každá má něco do sebe. Ale asi Korea 2018 byla speciální, byl jsem tam se svojí posádkou jako pilot. Na první v Soči jsem byl ještě brzdař. 2018 myslím, že jsme byli v nejlepší formě. A Peking za covidu, to bylo zase něco zvláštního,“ zavzpomínal.

Teď bude hlavně rád, když ho zranění kolene neovlivní v běžném životě. „Je to tak, že když jdu do schodů, tak to až tolik necítím. Ale pro boby je třeba nazvedat hodně závaží v posilovně, a to s tím kolenem nejde.“