Puskarčíková k biatlonovým kolegům: Hnala bych vás do závodu každý den!

Členka zlaté generace českých biatlonistů o sobě zase dala vědět na sociálních sítích, na kterých často sdílí své pocity a myšlenky nebo zde odtajňuje novinky ze svého soukromí. Někdejší závodnice Eva Puskarčíková (32) se pozastavila nad opakujícími se otázkami fanoušků, které během kariéry nechápala. To se ale změnilo!

Vloni před Světovým pohárem v norském Oslu oznámila, že nadobro končí. Klíčové rozhodnutí v Evě Puskarčíkové (32) ale bobtnalo už dlouho předtím, než pověsila běžky a pušku na hřebík. „Tak nějak to vyplynulo – konec OH cyklu, jednatřicítka na krku. Nebyly výsledky, jaké bych si přála a za které by mi ty další roky stály. Začala jsem plnit funkci náhradníka, tak jsem si řekla, že to už stačí a přenechám to mladým,“ popsala před časem svým sledujícím na Instagramu hlavní důvody, proč kdysi »sekla« s biatlonem.

Jak praví klasik, vrcholoví sportovci umírají dvakrát, z toho poprvé, když jdou do sportovního důchodu. Po kariéře tak řada z nich úplně přehodnotí své dřívější postoje, nebo o nich alespoň sáhodlouze rozjímají. To je koneckonců případ české biatlonistky Puskarčíkové, která mnohdy nerozuměla hlasům fanoušků, kteří lačnili po nabitějším kalendáři akcí.

„Letos začínám chápat ty vaše zprávy, co jste vždycky psali: »Ten týden je dlouhý, proč nezávodíte každý den? Ten víkend vždycky tak uteče…« A teď se ptám i já. Proč nezávodíte pořád? Hnala bych vás do závodu každý den. A spát taky nemusíte,“ rýpnula si Puskarčíková v příběhu na Instagramu, v němž označila také oficiální stránku Českého biatlonu.

Častější závody není možné uskutečnit z očividných důvodů, na což bývalá biatlonistka poukázala svým ironickým komentářem. Neodpočatý sportovec si během svého výkonu může způsobit vážné zranění. Nabrat potřebné síly může sice velice rychle v sauně a na masážích, ale nic jeho vyčerpanému tělu nedopřeje tolik potřebnou regeneraci jako pár dní volna a dostatečný spánek. Ačkoliv sportovci mnohdy působí dojmem bájných hrdinů, stále to jsou lidé z masa a kostí.