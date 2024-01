Rekordman Djokovič v Austrálii seřval fanouška! Pak se divil novému pravidlu

Srbský tenista Novak Djokovič (36) si o víkendu připsal vítězství v úvodním zápase na letošním Australian Open. V něm ho však potrápil mladičký Chorvat Dino Prižmič (18) a na rodákovi z Bělehradu bylo vidět, že se svým výkonem není zcela spokojený. Nehromaděný vztek si tak v průběhu zápasu vybil na jednom z fanoušků, který se mezi gemy procházel po hledišti. To je však dle nových pravidel povoleno.

Tuto neděli byl v Austrálii zahájen první grandslamový turnaj sezóny a hned v úvodním hracím dni se na kurtu představil také horkokrevný obhájce trofeje Novak Djokovič. Ten měl proti sobě teprve osmnáctiletého mladíka Prižmiče, který však překvapil a proti jednomu z nejlepších tenistů historie se mu podařilo získat jeden set.

Tenista, který je momentálně na prvním místě světového žebříčku, tak byl z průběhu zápasu lehce frustrovaný a jeho hněv pocítil také jeden z přihlížejících. „Drž hubu,“ ozvalo se směrem k tribuně z úst Novaka Djokoviče, který si myslel, že fanoušek svým pohybem mezi sedačkami porušuje pravidla.

V tom se však čtyřiadvaceti násobný grandslamový vítěz spletl. Ačkoliv se podle běžných pravidel mohou na turnajích fanoušci pohybovat pouze při výměně stran hráčů, na Australian Open jsou tato omezení méně přísná. „O těchto nových pravidlech jsem nevěděl,“ přiznal po zápase Djokovič, který z této změny však úplně nadšený není.

„Chápu, že motivem je zlepšit fanouškům jejich zážitek, ale my pro fanoušky hrajeme a opravdu se snažíme, aby měli na turnaje co nejlepší vzpomínky. Na jednu stranu se změnami souhlasím, ale pro tenisty je to těžké, protože jsou zvyklí hrát v určité atmosféře,“ dodal ke změně pravidla kamarád českého tenisty Radka Štěpánka.

Novak Djokovič si ale bude muset na nová pravidla rychle zvyknout. Brzy ho totiž čeká druhé kolo turnaje v Melbourne a případné výmluvy na ruch v hledišti by mu u jeho fanoušků rozhodně neprošly.