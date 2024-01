Tenisové trapno. Hráli jsme v Rusku, no a co? říkají Francouz a Španěl

„Jsem profesionální tenista, politika mě nezajímá. Přijel jsem tam, udělal svou práci a to je všechno,“ prohlásil pětatřicetiletý Mannarino, devatenáctý singlista žebříčku ATP, když na Australian Open vyřadil v 1. kole Stana Wawrinku.

Exhibice zvané Trophies of Northern Palmyra se zúčastnili přední ruští tenisté, punc světovosti měla dodat zahraniční účast. Mannarino však odmítá, že by za tučné startovné nepřímo vyjádřil podporu zemi, která se už téměř dva roky snaží vojensky zničit Ukrajinu a zabila tam víc než deset tisíc civilistů. „Nikoho nepodporuji. Byla to privátní akce, ne vyjádření nějaké podpory. Není se o čem bavit,“ ukončil debatu.

Španěl Bautista zdůvodnil svou účast v Petrohradu potřebou co nejvíce zápasů, jelikož byl během sezony čtvrt roku zraněný. „Jen jsem toho chtěl odehrát co nejvíc, proto jsem se tam vydal,“ uvedl pětatřicetiletý veterán ze 72. místa pořadí ATP.

Na poslední chvíli zrušila svou účast v Rusku Italka Jasmine Paoliniová, které údajně start rozmluvila kolegyně Lesja Curenková. Třetí nejlepší Ukrajinka na žebříčku WTA si posteskla, že tenisové autority nedělají dost pro to, aby hráčům vysvětlili problematiku války v její zemi. „Tenisové okruhy blokují jakékoliv informace o válce a nevysvětlují hráčům a hráčkám, že budou dělat reklamu sponzorovi terorismu a jejich jména budou zneužita k propagandě,“ ukázala Curenková na společnost Gazprom, jež figuruje na sankčním seznamu USA, je většinově vlastněna ruskou vládou a je největším plátce daní v Rusku. „Hráči kazí svou image, image své země i okruhů. Není přeci tak těžké rozlišit mezi tím, co je dobré a co zlé,“ divila se Curenková.

Obě asociace, ženská WTA i mužská ATP, zaujaly k téhle problematice identické stanovisko. Hráči a hráčky jsou v jejich vidění nezávislé osoby, které mají právo podle svého uvážení zúčastnit se mimo sezonu bez penalizace jakýchkoliv exhibicí.

Někdejší ukrajinský tenista Alexander Dolgopolov je nenasytností bývalých kolegů Mannarina s Bautistou znechucený. „Zvlášť v případě Evropanů je to ostuda. Nepochopím, co se jim honí v hlavě, že vezmou tyhle černé peníze,“ prohlásil pro britský deník Daily Mail muž, jenž brání svou zemi na frontě. „Bautista hraje na okruhu patnáct let, Mannarino deset. Tihle hráči nepotřebují peníze. Pro mě je to naprosto patetické, prostě špatný vtip.“

Vtip, kterému se nikdo nesměje. Provází ho jen trapné ticho…