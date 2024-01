Nosková si vychutnává úspěch, září i v pyžamu.

as

Premiérový postup do druhého kola grandslamu oslavila... slastným spánkem! Tenisová kometa Linda Nosková (19) poslala fanouškům jako důkaz své selfie ve fešném růžovém pyžamu s proužky.

Včerejší volný den vyplnila tréninkem, autogramiádou a korzováním po areálu, kde se vyfotila s koalou. „Dítě uvnitř mě je teď šťastné,“ komentovala setkání se smíchem.

Dnes má opět volno, až zítra hraje s Američankou Kesslerovou, 206. hráčkou světa. V případě úspěchu by měla jistý šek na 3,8 milionu korun, což by byla její životní výhra. Co s ní? Třeba si přikoupit další pyžámko.