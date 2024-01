Kopřiva poprvé mezi elitou: Cíle jsou vyšší. Jak si finančně pomohl?

Je pro vás postup do hlavní soutěže Australian Open zásadním milníkem kariéry?

„Určitým způsobem to milník je, vždycky to byla moje meta. Grandslamy jsou pro tenisty něco posvátného. Pro mě to teď byla premiérově hlavní soutěž, ale s odstupem času mě mrzí, že šance v pondělí byly a nevyužil jsem je. Chtěl jsem

