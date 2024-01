Strýcová: Dalajláma? Toho bych nechala. Ale Shaqa jsem musela mít!

Temperamentní válečnice samozřejmě pečlivě sleduje i právě probíhající díl úvodního grandslamu sezony. „Bára Krejčíková nemá úplně těžký los a může dojít daleko. A líbí se mi Linda Nosková, ta hraje tenis současnosti: tvrdý a na jednu ránu,“ hodnotí Strýcová šance svých krajanek na startu letošní tenisové sezony.

V Centrkurtu ale došlo i na její společnou fotografii s 216 cm vysokou basketbalovou legendou Shaquillem O´Nealem, která vznikla loni na US Open.

„Nejsem typ člověka, který by prosil lidi o podpisy. Kdyby tam stál dalajláma, tak za ním nepřijdu. Ale najednou vidím megahora chlapa v hotelové recepci a říkám si – tohle je přece Shaquille O´Neal, s ním se musím vyfotit!“ popisuje se smíchem Strýcová:. „A on byl tak příjemný! Hladil syna Vincenta, bavil se s ním, společná fotka prý ´sure, no problem´. Bylo to super!“

