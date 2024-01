Eva Adamczyková zpátky na prkně: Splnila slib ze StarDance!

Snowboardistka Eva Adamczyková (30) se po několika měsíční pauze, zapříčiněné účastí v televizní show StarDance, opět vrátila na sjezdovky Světového poháru. V závodě ve Svatém Mořici pak nechala všechny soupeřky za sebou, zvítězila a ještě udělala fanouškům radost splněním svého slibu z taneční soutěže.

Na konci minulého roku vynechala česká olympijská vítězka dva závody Světového poháru a to konkrétně v Les Deux Alpes a v Cervinii. Tato pauza však nebyla zapříčiněna zraněním nebo poklesem formy, ale účastí v taneční soutěži StarDance, kde tvořila pár s Jakubem Mazůchem. Eva se s partnerem probojovala až do samotného finále a i když nakonec skončila druhá, pro spoustu fanoušků byla regulérní vítězkou.

Před koncem této televizní show pak rodačka z Vrchlabí slíbila porotcům a ostatním příznivcům, že před svým úvodním závodem do kamery ukáže “dinosauří“ tanec, který poprvé předvedla právě ve StarDance. „Všem by nám to udělalo radost,“ apeloval minulý rok na Evu moderátor Marek Eben.

A ta na svůj slib nezapomněla. Když před startem závodu ve švýcarském Svatém Mořici na Adamczykovou namířila kamera, snowboardistka se jen usmála a se skrčenýma rukama rychle zahopsala. „T-rex musel bejt,“ napsala po závodě na Instagram.

Evě toto rozptýlení před ve finále nejspíše přineslo štěstí a po skvělém startu a dobře vymyšlené taktice se mohla pod sjezdovkou radovat ze zlaté medaile. Její radostný křik se nedal přeslechnout a není se čemu divit. Po dlouhé pauze se totiž opět vrátila jako sněhová královna.