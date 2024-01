Ledecká startovala: 20 sekund a dost! Další pády a vzkaz Shiffrinové

Start Ledecké v Cortině byl nejistý od středy, kdy se kvůli přetrvávajícím potížím vydala do Innsbruku na vyšetření plic. Páteční sjezd ještě vynechala, v sobotu ráno ale byla po dvou dnech volna na startu dalšího sjezdu. Po dvaceti sekundách jízdy, ale udělala chybu, po níž se neudržela na trati.

„Sníh je dost kousavý, taková sádra. Hrany jsou přeostřené. Vypadá to, že Ester si přestoupila na vnitřní lyži, jak ji to tam nadneslo. Bohužel dnešní vystoupení končí,“ uvedla bývalá reprezentantka Klára Křížová a expertka České televize.

Ledecká má další možnost v nedělním super-G. Pozitivní je ale už to, že se dostala zdravá dolů. Na sjezdovce Olympia delle Tofane se už v pátek vážně zranilo několik závodnic včetně Američanky Mikaely Shiffrinové a Švýcarky Corine Sutterové, kterou má dnes čekat operace zraněného kolene.

Hned v začátku sobotního závodu se ve stejné pasáži, kde v pátek upadla Shiffrinová, zranila její týmová kolegyně Isabella Wrightová. Po delším skoku neustále kompresi, skončila v sítích a přímo ze sjezdovky ji vyzvedl vrtulník. Do cíle se kvůli zjevnému zranění kolene nedostala ani Švýcarka Joana Hählenová.

Shiffrinová už během pátečního večera poslala na Instagram příspěvek ze svého hotelového pokoje v Cortině. Po nehodě absolvovala na místní klinice vyšetření levého kolene, které na snímku chladila pytlíkem s ledem.

„Díky všem za podporu a přání všeho dobrého. V tuto chvíli to beru den po dni, a jakmile budu vědět víc, podělím se o další informace nebo aktualizace. Jsem velmi vděčná, že to není horší, ale momentálně mě to dost bolí,“ sdělila Shiffrinová.

Američanka potvrdila, že v Cortině už závodit nebude a vyloučila i start v úterním obřím slalomu v Kronplatzu.

„Kromě toho je to teď dost těžké říct. Potřebuji trochu času, abych se domluvila se svým týmem, a uvidíme, jak se budu v následujících dnech cítit!“ uvedla Shiffrinová.

Dnešní sjezd závodnicím komplikoval nárazový vítr. S podmínkami si nejlíp poradila norská lyžařka Ragnhild Mowinckelová, která si ve Světovém poháru připsala první výhru v této disciplíně.