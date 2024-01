Peňáz po dalším KO vyhlíží boj o titul i UFC: Přítel Procházka jako motivace

Senzace českého MMA opět triumfovala. Matěj Peňáz si ze sobotního turnaje v Newcastlu odváží cennou výhru nad domácím šampionem a míří k titulové bitvě v Edenu. Na Oktagonu 52 sice vyzval krále Patrika Kincla, uvědomuje si ale, že šanci nemusí dostat hned. Pás vnímá jako krok k prestižní organizaci UFC. Inspirací je mu i kamarád a bývalý šampion UFC Jiří Procházka.

Peňáz překonal elitu, když se stal prvním bojovníkem, který ukončil nebezpečného Brita. „Matthew Bonner byl extrémně zkušený soupeř. Četl jsem na sociálních sítích komentáře, že je prý slabý oponent. On byl ale šampion Cage Warriors (prestižní britská organizace),“ připomíná Čech, který zápas po vyčerpávající tahanici na pletivu ukončil ve druhém kole brutálními údery na žebra.

„Cítil jsem, že se postupně láme. I malými údery jsem mu dost pomuchlal obličej, začalo mu natékat oko. Pak jsem mu i rozkopal přední nohu. Postupně jsem začínal mít na vrch i fyzicky, zápolení u klece mu bralo zjevně víc energie než mně,“ hodnotí duel.

Triumf na nepřátelské půdě vnímá jako dostatečný důkaz šampionského potenciálu. „V Oktagonu jsem ještě neudělal žádnou chybu. Vyhrál jsem už devět zápasů a osm ukončil před limitem. Titulovou šanci si zkrátka zasloužím. Nechci to ale pořád do kola omílat. Jak to bude dál, rozhodnout promotéři,“ uvědomuje si Peňáz, který stačil ještě v kleci vyzvat Kincla. „Chci získat pás Oktagonu, protože by to byl důležitý krok vpřed v mé kariéře. Nemířím osobně na Patrika nebo (Piotra) Wawrzyniaka. Kdyby titul držel kdokoli jiný, budu bojovat s ním.“

Na zlomovou zkoušku si bude muset bývalý elitní kickboxer počkat. „Přednost na duel s Patrikem bude mít Polák, protože drží prozatímní pás. Pro mě se teď nabízí dva scénáře. Buď budu čekat na výsledek jejich zápasu, což by znamenalo, že bych bojoval až v druhé polovině roku, nebo přijmu soupeře, který stojí vysoko ve světovém žebříčku, aby to mělo pro mou kariéru smysl,“ rozmýšlí Peňáz.

Sedmadvacetiletý bijec přeci jen může figurovat v nejbližší titulové bitvě. „Kdyby mi byla nabídnuta pozice náhradníka, určitě ji přijmu, i když bych potom nemohl bojovat v Edenu. Šance na boj o pás za to ale stojí. Bylo by navíc jasné, že jsem další na řadě,“ myslí si.

Prosadil se na nejvyšší světové úrovni v kickboxu a to stejné chystá zopakovat i v MMA. „Věřím tomu, že budu jedním z nejlepších bojovníků na světě. Výhledově tedy mířím do UFC, která má oproti ostatním organizacím velký náskok. Stát se šampionem Oktagonu, který vládne Evropě, by byl významný krok směrem do světové špičky,“ soudí Peňáz, který se už jednou o kontrakt v zámoří pokusil. Tehdy však utrpěl první a zatím jedinou prohru, když padl hned v prvním kole na škrcení.

Se světovou elitou pravidelně měří síly na tréninku. Ve Švédsku, kde bydlí s přítelkyní, trénuje ve slavné tělocvičně Allstars Training Center. Zápolí nejen se světoznámým veteránem Alexandrem Gustafssonem, ale i s jednou z největších hvězd světa bojových sportů Chamzatem Čimajevem. Soupeře simuluje i českému Samurajovi. „Jirku vnímám jako inspiraci a motivaci, protože si dokázal splnit sen a stal se nejlepším bojovníkem světa, když získal opasek UFC. Pro mě je hlavně kamarád a super člověk,“ říká o Jiřím Procházkovi.

Legendy jako Karlos Vémola a Attila Végh odcházejí do důchodu a hledají nástupce. Z řad bojovníků nové generace se prosadil například Leo Brichta, Peňáz se mu hvězdným potenciálem rovná. „Věřím tomu, že se pomalu začínám řadit mezi nejvýraznější tváře domácí MMA scény,“ říká přední bijec střední váhy.

Procházka se proslavil samurajstvím, Terminátor kontroverzemi, Brichta podcastem s celebritami. „Chci být ukázka toho, že můžete být normální, klidný, slušný sportovec a zároveň dokážete zaujmout právě tím, že netvoříte kontroverze a prezentujete se čistě sportovními výkony,“ hlásí Peňáz.

Oktagon 52 v Newcastlu

Hlavní karta:

Jonas Magard vs. Jack Cartwright. Vítěz Magard (TKO ve 2.kole)

(TKO ve 2.kole) Matěj Peňáz vs. Matthew Bonner. Vítěz Peňáz (na body)

(na body) Aaron Aby vs. Christopher Daniel. Vítěz Aby (na body)

(na body) Adam Palasz vs. Stuart Austin. Vítěz Austin (submise)

(submise) Corey Fry vs. Max Holzer. Vítěz Holzer (submise)

Prelims: