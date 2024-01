Šéf Clashe: Soukup další zápas mít nebude. Bejr nekončí, dostane ode mě

Hlavní zápas Clash of the Stars skončil podle očekávání. Aleš Bejr se opět nedokázal držet pravidel, když pálil hlavičkami. Jaromír Soukup tak prožil vítěznou premiéru a podle promotéra organizace dost možná také derniéru. „Nemyslím si, že bude pokračovat. Smlouva byla pouze na jeden zápas a žádnou další nabídku od nás nedostal. Možná v budoucnu, ale zatím to není na programu,“ prozradil promotér Clashe Tomáš Linh Le Sy. Zároveň řekl, že Bejra hodlá sám porazit v kleci a nastínil plány na další akci v Ostravě.

Mediální magnát Jaromír Soukup zvítězil v debutu na sobotním galavečeru Clash of the Stars 7. V hlavním duelu se majitel televize Barrandov postavil youtuberovi Aleši Bejrovi. Ten se nedokázal držet pravidel boxu a po chvilce přitlačil Soukupa na klec, kde do něj několikrát hlavičkoval. Zápas skončil už v úvodním kole po třetím napomenutí rozhodčího. Fanoušci byli překvapivě hlasitější v předešlých duelech, a tak měl souboj slabší atmosféru.

Ostře sledovaný zápas byl hlavním tématem internetu a sociálních sítí celé dny před konáním turnaje. Youtuber „Psychopat“ Bejr se vedle častých slovních útoků pokusil i několikrát Soukupa fyzicky napadnout. Kontroverzní průběh samotného duelu vedení organizace nezaskočil. „Bylo to ve vzduchu. Počítali jsme s tím, že možná takový scénář nastane a Bejr nebude chtít boxovat, bude se bát, že ho Jaromír něčím trefí,“ reagoval v rozhovoru po akci promotér Tomáš Le Sy.

Čtyřiapadesátiletý exmanžel Agáty Hanychové se boxovat pokusil. Na Bejra vyslal několik úderů z přední ruky, ale k opravdovému klání se ani zdaleka nedostal. Po youtuberových faulech hlavičkami a loktem zápas rychle skončil. S tím se Bejr nechtěl smířit. Nakonec jej z klece musela odvléct ochranka.

Soukup si rychle odbyl premiéru a po chvíli už zvedal nad hlavu zlatý pohár. „Bylo to špatný, nečistý. Chytil každou přední ruku. Když byl otřesený, začal se prát. Nevím, proč to dělá,“ hodnotil šéf TV Barrandov bezprostředně po vyhlášení. Dále poděkoval za podporu přítomných deseti tisíc fanoušků.

Pokračování se nechystá. Soukup sám se k budoucnosti v Clash of the Stars nevyjádřil, Le Sy však nabídl pohled: „Nemyslím si, že bude pokračovat. Smlouva byla pouze na jeden zápas a žádnou další nabídku od nás nedostal. Možná v budoucnu, ale zatím to není na programu.“

Problémový youtuber Bejr kontroverzní porážkou nekončí. „Bejr dostane na budku a to ode mě. Bude to konec Aleše Bejra nejen v Clashi ale celém youtube,“ hrozí Le Sy, který byl na minulém turnaji Bejrem napaden.

Střet na příští akci Clash of the Stars 8 v Ostravě ale vylučuje. Chce mít prostor se připravit a nastoupit v dobré kondici.

Co promotér Le Sy řekl o premiéře Václava Mikuláška v Clashi, houževnatém výkonu jeho soupeře „Žraloka“ a jak se těší na příští turnaj v jeho rodném kraji? Který zápas nebo bojovník ho nejvíce překvapil? Podívejte se na videorozhovor.