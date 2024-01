Mašina na tvrdá ukončení Peňáz: Chci šampiona Kincla

Pokaždé, když vstoupí do klece, ve vzduchu větří závan rychlého lynče. Ze dvanácti zápasů v organizaci OKTAGON ukončil Matěj Peňáz (27) deset bojovníků před časovým limitem!

Servítky si český bijec nebral ani v Anglii, kde po salvě tvrdých ran rozebral do té doby neukončeného Brita Bonnera. Peňáz dovršil dílo zkázy dvacet sekund před koncem 2. kola, kdy soupeře trefil tvrdým spodkem, po dalších úderech přišel technický knockout.

„Byl to můj druhý zápas za poslední dva měsíce. Teď bych si to rád dal s Patrikem Kinclem. Není to nic osobního, ale rád bych pokročil ve své kariéře a bojoval o titul,“ vyzval Peňáz šampiona střední váhy.