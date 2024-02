Kontroverzní krasobruslařka Valijevová: Jaké má plány během dlouhého trestu?

Na závodní kluziště může na několik let zapomenout. Kontroverzní ruskou krasobruslařku Kamilu Valijevovou (17) doběhla kauza ze zimních olympijských her v Pekingu. Za doping vyfasovala čtyřletý distanc. Čemu se ale bude mladá sportovkyně věnovat nyní?

Konec kariéry. Přesně tak označila ruská média čtyřletý trest pro krasobruslařku Kamilu Valijevovou. Mladý talent byl obviněn z dopingu během ZOH 2022, čímž Valijevová přišla dost možná o celou svou sportovní budoucnost. Nyní se spekuluje, co s ní bude. Nutno říct, že plány Kamila rozhodně má.

Vrhnout by se mohla třeba na hereckou dráhu, se kterou už má dokonce zkušenosti. Zahrála si třeba krasobruslařku v hudebním klipu od zpěvačky Natalie Podolské s názvem I will not you turn away. „V sedmnácti letech mám v hlavě tolik myšlenek, tolik nápadů. A chci se stát herečkou, protože na ledě jsme v podstatě herci,“ citoval Valijevovou ruský web KP. „Ale musíte se rozvíjet. Bylo by zajímavé to zkusit,“ doplnila. Kromě toho se ještě mihla v seriálu Katastrofa. Zájem by měla i o práci moderátorky, s čímž má také zkušenosti.

Jako další možnost se pro Valijevovou nabízí post trenérky. Ani této pracovní příležitosti by se nebránila. „Chtěla bych trénovat děti,“ přiznala a pokračovala. „Je důležité sportovcům porozumět. K tomu je potřeba se naučit psychologii, stanovit si cíle a správně vypracovat tréninkový plán, aby svěřenci nechodili na závody unavení nebo nepřipravení.“

Pokud by ale opravdu chtěla Valijevová trénovat, musí ve škole uspět ve státních zkouškách. Konkrétně z ruského jazyka a biologie. Mimo to se nabízí vstup do politiky, jako to před ní udělala spousta ruských sportovců. Sama krasobruslařka ale o tuhle možnost nemá zájem. Uvidíme tedy, kde rozporuplná dospívající dívka zakotví.