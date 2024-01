Nejlepší český boxer míří do MMA. Ducára zlanařilo KSW: Jsem yes man

Po roce zpátky na místě činu. Právě pod Ještědem započala uznávaná polská organizace KSW svou českou expanzi. Posléze přidala ještě turnaj v Třinci, Liberec bude její třetí tuzemskou zastávkou. Odpovídá tomu Čechy nabitá karta, na níž našel své místo i veleúspěšný boxer Vasil Ducár.

S prestižní značkou byl v kontaktu několik měsíců. Poprvé se mu její vedení ozvalo vloni před vstupem na českou půdu, ale k definitivní dohodě došlo až nyní. V Ducárovi zanechal silnou stopu poslední turnaj v Třinci, kterého se osobně zúčastnil jako divák.

„Lámali mě na různé eventy, vloni v únoru na Liberec, pak i do velkého kolosea v Polsku. Byli jsme v kontaktu. Jsem takový yes man, říkal jsem si, že bych si vyčítal, kdybych do toho nešel,“ popisuje 52. boxer světového žebříčku křížové váhy pro iSport.cz.

KSW už v minulosti získala několik zajímavých bojovníků, kteří zápasili v předních česko-slovenských MMA organizacích včetně Oktagonu. Nejnovějším příkladem je Matúš Juráček, který se rovněž ukáže 17. února v liberecké Home Credit Areně.

„Mají v plánu expandovat na český trh, samozřejmě je to příjemnější, než kdybychom museli jezdit někam daleko,“ chválí si Ducár záměr KSW. „Byl jsem na galavečeru v Třinci, mají to velkolepé, hezké, profesionální. Za mě super.“

I když s boxem rozhodně nekončí, nevylučuje ani pokračování v kleci. Podle informací iSport.cz má Ducár s KSW podepsanou smlouvu na několik zápasů. Nejde tedy o ojedinělý start za účelem přilákání fanoušků.

S přechodem do MMA musí rodák ze Znojma počítat s úpravou své přípravy. „Je to rozdíl, spoustu věcí si musím obnovit. Je tam spousta faktorů, opravdu desetiboj, takže se zaměřujeme na ty věci, které mi nejdou. Obrany, vstávání, útěky, ve finále i takedowny (strhy). Všechno to, co v boxu chybí,“ říká Ducár.

Mezi provazy dosud nastřádal profesionální bilanci 15 vítězství s 11 knokauty. Naposledy jeden přidal v závěru roku, když v Bratislavě poslal k zemi během druhého kola Alessandra Jandejska, českého konkurenta původem z Itálie.