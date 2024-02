GM Nedvěd popsal schůzku se Zachou: Uznal chybu. Krejčí chce pomoci

Dlouhé roky kolem toho panovalo nepříjemné pnutí. Mnozí trenéři národního mužstva měli šikovného útočníka v merku, uvažovali o něm pro jarní šampionát, jenže nikdy to nedopadlo. Až se vžil a zdomácněl dojem, že Zachovi je reprezentace putna.

Z čeho vznikl? Nebral telefony, nereagoval na zprávy od trenérů či manažerů. Ti si chtěli v průběhu sezony ověřit, zda má Zacha zájem o mistrovství světa. Buď interes o šampionát, anebo o přílet do finální přípravy před turnajem. Leckdy čekali na jednoduchou odpověď: Ano, či ne. Ani zdánlivě snadná procedura však nenacházela naplnění.

Z různých vyjádření odpovědných lidí z reprezentace jste pochopili, jak moc je zaráží Zachovo jednání. Nerozuměli tomu, že jim neodpovídá na vzkazy. Už na jaře roku 2017 před MS v Paříži kolem toho panovalo dusno. Štáb to vnímal jako neúctu k zájmům národního týmu.

„O Pavlu Zachovi nevíme nic. On s námi vůbec nekomunikuje a zprávu, že neprošel zdravotní prohlídkou u Devils, jsme se dozvěděli jen přes manažera. Pavel nebere telefony a my nevíme, jak se k němu dostat,“ nechápal hlavní kouč Josef Jandač .

Resumé zarazilo i tehdejšího generálního manažera Martina Ručinského. „Bylo to někdy přibližně týden před koncem základní části. Volal jsem mu, zeptal se ho, jak je na tom a jestli by měl zájem přijet do kempu a poprat se o místo v sestavě na mistrovství světa. Odpověděl, že samozřejmě ano a přijede rád,“ zmínil se tenkrát Ručinský Sportu. Přesto to neklaplo.

Korunu tomu dal otec hráče, jenž na svém webu později vylíčil pravý důvod nevysvětleného odmítnutí. Pavlu Zachovi staršímu vadilo, že Jandač o jeho potomka náležitě nestál. „Nikdy se o Pavlovi sám od sebe nezmínil, že s ním byť okrajově počítá do týmu, do počátku dubna v této souvislosti vždy jen neurčitě odpověděl na konkrétní dotazy novinářů na toto jméno.“

V branži zdomácněla domněnka, že Zachovi tímto způsobem vrací hokejovému svazu příkoří z dřívějších let z mládežnického období v tuzemském prostředí. Druhá strana zase hudrovala, že když mladý Pavel potřeboval zaujmout skauty NHL kvůli co nejvyšší pozici draftu, reprezentace mu byla dobrá. S tím, že teď ji k ničemu nepotřebuje.

Ručinského nástupce Petr Nedvěd loni připomínal, jak to probíhalo v olympijské sezoně 2021/22. Na jejím úsvitu se počítalo s přítomností hráčů NHL na globálním turnaji, ale nakonec se plán zbortil. „Řekli jsme si, že když bude ve formě a z naší strany bude zájem, přijede na olympiádu. Padlo ano. Na to konto jsem mu řekl o MS, že je to v mých očích podobně důležitá akce a že nejde vybírat si tu, která se mu líbí víc. Pavel mi slíbil, že na šampionát přijede a že by na olympiádu v případě dobré výkonnosti rád jel. Ale nakonec se rozhodl nejet,“ vrátil se k bronzovému turnaji v Tampere pod Karim Jalonenem.

Nedvěd netajil, že si připadal zvláštně. „Hlavně mi to bylo líto za něj. Pavel mohl mít kolem krku medaili. Kdo ví, třeba by nám pomohl k ještě většímu úspěchu, protože hokejista je to vynikající. Ale třeba mu na tom nezáleží, to musí říci on sám. Naší odpovědností je určit, zda pro nás takový hráč má smysl, nebo nemá. Protože, jak vidno, o národní tým dlouhodobě nejeví zájem. Já i moji předchůdci se s tím museli poprat a vyrovnat,“ doplnil.

Po loňském nástupu Radima Rulíka se ožehavé téma znovu vrátilo na stůl. A bylo i předmětem debaty podzimního podcastu Zimák (celý díl najdete nahoře v článku), v němž se Zachův tehdy už bývalý parťák David Krejčí za 26letého centra postavil. „Bohužel vím, jakou má Pavel image v České republice. Nechci mluvit o věcech, kvůli kterým odmítal. Vím, že by strašně rád reprezentoval a pokud se Boston nedostane dál v play off, doufám, že dostane pozvánku a přijede,“ přál si renomovaný veterán Krejčí, jenž zkraje prosince ze zdravotních důvodů odpískal kariéru.

Absolutně odmítá, že by Zacha byl podivín nebo něco na ten způsob. „Je rozdílovým hráčem a navíc je to výborný kluk. Umí všechno, jezdit dopředu i dozadu, bránit, hrát první přesilovku. Doufám, že v budoucnu bude mít v Česku jinou image a já bych mu v tom chtěl i pomoci,“ překvapil záměrem.

Ve stejném díle Zimáku s ním souzněl Radek Duda , jenž zároveň zmínil i klíčový přístup jeho otce. „Spousta lidí se panu Zachovi vysmívala, jak Pavla vedl. Je to právě naopak, pan Zacha by měl přednášet na téma, jak to udělal, jak dokázal vychovat tak vynikajícího hokejistu,“ pravil bývalý reprezentační útočník a nyní trenér dovedností.

A teď k tomu hlavnímu. Ke schůzce Petra Nedvěda s oporou Bruins došlo v minulém týdnu přímo v TD Garden. Dávalo logiku, že si GM během inspekční cesty po arénách NHL popovídá i se Zachou.

Ještě předtím si v rámci realizačního týmu ujasnili, že k Zachovi zvolí pozitivní, moderně řečeno proaktivní přístup.