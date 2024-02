Plzeň bez Pavláta. Oslabila při rošádě gólmanů? Tolik ne a vydělala

Pardubice k Romanu Willovi získaly jednoho z nejlepších gólmanů, kteří byli v dosahu. Pavlát do Dynama chtěl sám, nešel tam na rozkaz ani z donucení, jak se někdy povídá. Vidina titulu je pro něj silná motivace. Může se ještě víc ukázat, třeba to nakonec bude on, kdo půjde do vyřazovacích bojů jako jednička. Všichni věděli, že po sezoně stejně odejde. Už jednou zkusil kemp Colorada, má nabídky z Finska. Všechno se uvidí, přednější je, co ho čeká v příštích týdnech a měsících.