Velký úspěch dcery legendárního Kordy: Nečekaná reakce těhotné sestry!

Už jen chvíli a dočká se té nejhezčí životní role! Jessica Kordová (30), úspěšná golfistka a dcera tenisového velikána Petra Kordy (56), se za několik dní stane maminkou. Díky její sestře Nelly (25) ale mohl malý uzlíček štěstí přijít na svět dřív. Jak je to možné?

Daří se jí jak na greenu, tak i v osobním životě. Golfistka a olympijská vítězka Nelly Kordová měla o víkendu pořádný důvod k radosti, když ovládla turnaj LPGA Drive On Championship, který se konal v jejím rodném Bradentonu. Sportovní úspěch nadchl kromě jiných i její těhotnou sestru Jessicu, která se o triumf podělila i se svými sledujícími na instagramu.

Nadšení Jessicy navíc bylo tak obrovské, že se z toho málem stala maminkou! „Opravdu jsem si myslela, že by mě to dnes mohlo přivést do porodnice,“ napsala Jessica na instastories k vítěznému míčku své milované sestry. „Miluju tě," přidala na oplátku Nelly s emotikonem vysmátého smajlíka.

Dcera bývalé tenisové světové dvojky Petra Kordy si tak bude muset ještě několik dní na příchod potomka počkat, jelikož termín porodu má naplánovaný během února. Podle srpnové fotky na sociální síti, kde jsou zachyceny modré botičky, se dá předpokládat, že přivede na svět chlapečka. Dítě bude mít společně s manželem Johnnym DelPretem (34), bývalým golfistou, který se nyní živí coby realitní makléř.

Jessica Kordová se brzy stane maminkou. Na snímku se sestrou Nelly







39 zobrazit galerii