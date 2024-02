Cienciala se skácel, třineckým fandům zatrnulo. Mimo hru je i Kanaďan

Kanaďan má poraněnou ruku, David Cienciala se skácel po nevinně vyhlížejícím souboji u hrazení. Do kabin mu z ledu museli pomáhat, na levou nohu nemohl kvůli bolesti došlápnout. Velké problémy s marodkou má i Kladno, v Třinci musel do útoku obránce Jakub Babka. A ani tak nedokázali Rytíři dát dohromady čtyři útočné řady. Nepřijel ani nemocný Jaromír Jágr, Kladno zapsalo dvanáctou prohru v řadě!

Třineckým fanouškům na konci druhé třetiny zatrnulo. Osmadvacetiletý Cienciala, který si po návratu z Pardubic připsal čtyři body (2+2) ze čtyř zápasů v dresu mateřského klubu, se po souboji u hrazení skácel k ledu. Rýha? Špatné došlápnutí? Na ošetřovnu se útočník Ocelářů sám dostat nedokázal. Nevypadalo to vůbec dobře, navíc problémy s kolenem už šikovného útočníka několikrát přibrzdily.

Podle odhadu trenéra Zdeňka Motáka bezprostředně po duelu by nemělo jít o nic vážného. „Nemělo by to být nic špatného. Už teď vypadal David dobře,“ oddechl si kouč. Kvituje i blížící se návrat Marka Daňa do hry.

Slovenský kanonýr hrál naposledy 24. listopadu v Mladé Boleslavi. Už je zpátky v tréninku. „Marko by měl hrát po reprezentační pauze s Olomoucí,“ informoval kouč Moták. „To už by měl nastoupit. Trénuje, je na něm vidět obrovská chuť, chce se zapojit. Doufám, že naváže na výkony, které předváděl před zraněním a v minulé sezoně.“

Stejně dlouho byl mimo hru i Libor Hudáček. Proti Kladnu naskočil, měl několik solidních akcí, přihrál na gól Adama Poláška. „Viděli jsme, že má chuť hrát, to je nejdůležitější,“ glosoval třinecký trenér. „Svým pohybem a šikovností udělal pár dobrých přesilových situací. V první třetině nahrál Miloši Romanovi na šanci do prázdné brány, podal standardně dobrý výkon.“

Velké problémy s marodkou řeší i Kladno. Mimo hru jsou obránce Jake Dotchin a útočníci Denis Kusý, Jaromír Pytlík a Jakub Strnad. Do Třince nepřijel ani nemocný Jágr. Do útoku musel obránce Jakub Babka (31).

„Nemáme víc hráčů,“ krčil Babka rameny. „Neměli jsme ani dvanáct útočníků, takže jsem do útoku logicky musel. A stejně ani to nepomohlo, abychom měli plné čtyři lajny...“

Pro Babku to nebyl zase tak složitý záskok, útočníka dřív hrával. „Primárně jsem býval útočník, až poslední tři čtyři sezony jsem víc nasazovaný v obraně,“ přitakal. „Když je ale taková situace, využívají mě v útoku, není to pro mě novinka.“ Kladenští sice v Třinci neměli do ofenzívy špatné momenty, trefili dvě tyčky, ale obranu měli poměrně průchozí. A zapsali dvanáctou prohru v řadě.

„Ve druhé třetině se Třinec dostal dvakrát do pásma a dal dva góly, to nás položilo,“ pokrčil rameny Babka. „Když v takové situaci dostaneme gól, tak nás to srazí. Nebylo to herně tak špatné, ale ty dva góly po sobě nás srazily. Třinec takhle hraje, dostanou svoje šance, ty promění. V tom je jejich síla, ne nadarmo mají úspěchy. Oni góly dali, my ne.“

Po pětibrankové prohře se Rytíři přesunuli do Kravař. V areálu svazového šéfa Aloise Hadamczika se budou připravovat na páteční duel ve Vítkovicích (17.30). Vrátí se alespoň Jágr do hry? Podle všeho se uvidí na poslední chvíli. Třinec v pátek hostí Liberec (17). Trenér věří, že i s Ciencialou.