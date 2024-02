Skandál kolem šéfa šampiona F1 Verstappena: Obvinění z obtěžování!

Vypadá to, že si pořádně zavařil. Christian Horner (50), šéf stáje Red Bull, která se dlouhá léta účastní závodů Formule 1, má na krku obvinění. O co konkrétně se jedná? Podle dostupných informací se měl manžel jedné ze Spice Girls dopustit obtěžování!

Případ, který berou velice vážně a chtějí ho vyřešit co nejdříve. Těmito slovy označil mluvčí stáje Red Bull obvinění Christiana Hornera z obtěžování, na které si postěžoval jeden ze zaměstnanců týmu. Není divu. Tohle nařčení, které se točí kolem jedné z nejvlivnějších osob v současném světě F1, vzbudilo pořádný rozruch.

„Poté, co byla naše společnost informována o určitých obviněních, bylo zahájeno nezávislé vyšetřování,“ citoval mluvčího stáje nizozemský deník De Telegraaf. „Tento proces, který již probíhá, provádí externí specializovaný právník. V tuto chvíli by nebylo vhodné se k věci dále vyjadřovat,“ doplnil.

A co na to samotný šéf aktuálního šampiona F1 Maxe Verstappena (26)? „Tato tvrzení zcela popírám,“ ohradil se Horner proti kauze podle britského listu The Telegraph.

Manžel zpěvačky Geri Halliwellové, která v minulosti pod pseudonymem Ginger Spice působila v hudebním uskupení Spice Girls, pracuje jako šéf týmu od roku 2005, tedy od samotného založení. Nutno podotknout, že v práci se mu daří skvěle. Pod jeho vedením totiž stáj získala sedm titulů mezi jezdci a šestkrát si připsala i konstruktérský triumf.