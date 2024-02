Hamilton o přestupu k Ferrari: Nejtěžší rozhodnutí a neuvěřitelné štěstí

Sedminásobný mistr světa formule 1 Lewis Hamilton uvedl, že působením ve Ferrari si splní dětský sen. Devětatřicetiletý pilot ve čtvrtek šokoval oznámením podpisu víceleté smlouvy s italskou stájí, do níž odejde v příštím roce. Hamilton ubezpečil, že letos bude ještě stoprocentně soustředěný na výkony v Mercedesu, s nímž se chce rozloučit co nejdůstojněji.

„Cítím, že mám neuvěřitelné štěstí, že poté, co jsem dokázal s Mercedesem věci, o nichž jsem jako kluk pouze snil, mám nyní šanci splnit si další dětský sen. Závodit v rudé barvě Ferrari,“ napsal dnes na instagramu Hamilton. „Mercedes byl obrovskou součástí mého života už od třinácti let, takže tohle rozhodnutí bylo to nejtěžší, jaké jsem kdy musel udělat,“ dodal.

Vítěz rekordních 103 Velkých cen uvedl, že nastal čas na novou výzvu. Stejně to cítil i na konci sezony 2012, kdy odcházel ze svého prvního týmu McLarenu do Mercedesu. „Stále si vzpomínám na ten pocit, když jsem dělal krok do neznáma příchodem do Mercedesu v roce 2013. Vím, že tenkrát to pár lidí nechápalo, ale byl jsem o svém kroku přesvědčen. A stejný pocit mám nyní,“ uvedl Hamilton.

Ferrari nezískalo jezdecký titul od roku 2007, v němž Hamilton ve formuli 1 debutoval v barvách McLarenu a prohrál souboj s Finem Kimim Räikkönenem o jediný bod. Na titul Brit dosáhl hned v příštím roce a dalších šest triumfů přidal v Mercedesu. Poslední získal v roce 2020, kdy ho ve finále sezony v Abú Zabí porazil Max Verstappen z Red Bullu, jenž od té doby světovému šampionátu dominuje.

Navzdory očekávanému přestupu Hamilton ubezpečuje, že na rok 2025 ještě nemyslí. „Nyní se soustředím na nacházející sezonu a na Mercedes. Jsem víc motivovaný než kdy jindy, jsem víc fit a soustředěný než kdy jindy a chci pomoci Mercedesu zase vyhrávat. Jsem odhodlaný zakončit své partnerství s týmem na vysoké úrovni,“ řekl Hamilton. Sezona s rekordními 24 závody začne 2. března v Bahrajnu.