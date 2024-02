Útok na rozhodčího, rány do hlavy. Havířov řeší další zkrat juniora (19)

Hokejový klub z Havířova znovu narazil. Před dvěma týdny kapitán juniorky Jan Valouch hrozivě sekl protihráče holí do hlavy. V pátek na něj navázal devatenáctiletý spoluhráč Mateusz Siekierka, který dokonce napadl čárového rozhodčího. Poté, co sudího v závěru utkání povalil, jej několikrát krosčekoval do zad a do hlavy. „Přestože jde o ojedinělé události, budeme se na jejich prevenci v klubu zvýšeně zaměřovat,“ napsalo vedení Slezanů ve vyjádření pro iSport.cz.