Kaše o MS v Praze či sudích: Pískejte častěji sekání, zrychlí to extraligu

Dávno platí, že je ozdobou nejvyšší elitní soutěže, Litvínov pomohl vystřelit mezi smetánku. Nejen to. Díky řadě let strávených v NHL dokáže přinášet impulsy, které můžou při správném uchopení zdejší elitní soutěž posunout. „Extraliga má dobrou kvalitu. Ale kdyby se třeba sekání trestalo jako v NHL, hokej bychom tu měli rychlejší,“ přemýšlí nahlas.

Na pondělní sraz do Prahy vyrazíte s bráchou, chtělo by se vám i samotnému?

„Popravdě, do poslední chvíle jsem nevěděl, že brácha pojede, ale je super, že to dopadlo nám oběma. Pro naši rodinu je to velká událost, rodiče a babičky a naši kamarádi, všichni se těší, až se na nás podívají. S bráchou si plníme další sen.“

Jedna věc jsou Švédské hry, druhá šampionát v Praze. Berete následující turnaj za velkou příležitost říci si o MS?

„Jednoznačně. Prahu mám určitě v hlavě, to je bez diskuzí. Pro mě by šlo o vrchol kariéry. Každý chce hrát na mistrovství světa, já tu možnost z vícera důvodů dosud neměl. Dvakrát jsem musel odmítnout, jednou kvůli zranění a pak se nám v tom termínu narodila malá.“

Předpokládáte, že vás Radim Rulík postaví do útoku s Davidem?

„Dávalo by mi to logiku. Z nominace vyplývá, že je v ní víc dvojic hráčů, kteří jsou na sebe zvyklí. Nechci předjímat, ale z devadesáti procent to tak vidím…“ (usmívá se)

Zhruba z devadesáti procent se předpokládalo, že v extralize budete zářit. Teď je to na stovce. Máte po čtyřech desítkách odehraných utkání pocit, že jste v extralize zdomácněl?

„Jo, cítím se v ní dobře. Bavili jsme i o nároďáku už dřív, ale nebyla