Pavlát po trejdu: Čekání bylo nepříjemné. Mění přesun šanci na MS?

Trochu smolná premiéra, že?

„Mrzí mě hrozně, že premiéra není vítězná, ale jsem ohromně rád, že jsem dostal šanci. Teď je reprezentační pauza, trochu odpočineme, potrénujeme a vrátíme se po přestávce vítězně.“

Co se honí gólmanovi, když dostane v novém dresu první gól po 56 sekundách?

„Asi nic. Sezona nějak plyne, já jsem to popravdě nijak nebral, nechtěl jsem si zasekávat hlavu tím, že jsem v novém týmu. Šel jsem prostě do zápasu stejně jako do každého jiného a snažil se udělat maximum.“

Což ale nemohlo být jednoduché, když i druhou branku jste inkasoval na začátku třetiny...

„Říkali jsme si, že jsme zaspali oba začátky. Pak je to v Olomouci hrozně těžké otáčet, což se potvrdilo. Dali jsme jen jeden gól, ale kluci hráli výborně do obrany. Obětavě. Za to jim chci moc poděkovat.“

Dlouho se o trejdu mluvilo, ale oficiálně k němu došlo až v poslední den přestupního období.

„Bylo to nepříjemné. Všichni se mě ptali, jak to vypadá, ale já nic nevěděl. Bylo to na majitelích. Jsem rád, že to vyšlo. Budu teď co nejvíc pracovat, abych byl nápomocný Wildovi a týmu, abychom došli tam, kam chceme.“

Hned jste měl jasno, že do toho půjdete? Všichni vědí, jakou pozici v Pardubicích má Roman Will. Nejen Milan Klouček, ale i Dominik Frodl by mohli vyprávět.

„Vůbec jsem to nebral podle toho, jakou tady má Wilda pozici. Spíš je to pro mě něco nového, nikdy jsem trejd nezažil. Musíte se přestěhovat a vyřešit různé věci, ale myslím, že jsem to zvládl v pohodě.“

Už jste i za tak krátkou dobu stihl poznat, jaký je na Dynamo tlak ze všech možných stran?

„Hned jak přijdete do kabiny, cítíte to. Město žije hokejem, okamžitě to na mě dýchlo, když jsem se dozvěděl, že jdu do Pardubic.“

Jak budete vzpomínat na Plzeň?

„Jen v tom nejlepším. Dala mi šanci, vytáhla mě z Chomutova do extraligy. Za to jsem jí ohromně vděčnej. Pan Pejchar je neskutečný člověk i trenér, určitě na něj nikdy nezapomenu. Budeme pořád v kontaktu.“

Co herní systém? Je to velký rozdíl?

„Je to úplně něco jiného. Asi nebudu zacházet úplně do detailů, v čem jsou přesně rozdíly, ale oba týmy hrají odlišný hokej. Když někoho valíte, tak se samozřejmě objevují okénka. Soupeř jezdí třeba častěji sám na bránu, to je jasný. Je to něco jiného, než když jsme s Plzní byli třeba vyrovnaným nebo někdy slabším soupeřem.“

Jste členem širšího kádru reprezentace, máte někde vzadu v hlavě i mistrovství světa?

„Ne, teď máme cíl úplně jiný. Vůbec se nesoustředím na sebe, ale na tým. Chci být prospěšný, ať už dostanu jakoukoli roli. Víme, za čím jdeme.“

Očima trenéra Víta Černohouse „Dominika se sluší pochválit, zvládl první těžký zápas velice dobře. To, že inkasoval gól už v první třetině, a to, jak se zvedl, jen ukazuje na jeho sílu. My jsme mu nepomohli špatnými vstupy do třetin, ale on nám naopak ano. Držel nás a dal nám šanci bojovat. A jestli jsem rád, že se trejd za Milana Kloučka, o kterém se dlouho spekulovalo, uskutečnil? To je těžké... Jeden kluk odchází, druhý přichází. Není to o tom, jestli jsem rád, zkrátka to k hokeji patří. Dominik je borec s ambicemi, je na něm nadšení z každého dne i tréninku. Zároveň přejeme Kloudymu, aby se mu dařilo. Je to skvělý kluk, pořád spjatý s Pardubicemi. Furt tam patří.“

