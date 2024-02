Biatlonisty před MS trápí teplo a vítr, přišli o trénink: Jak to vyřešila Davidová?

Sluníčko pálí, venku je skoro na mikinu. Biatlonisté však z jarního počasí radost ani trochu nemají. Kvůli silnému větru přišli o trénink a sníh jim mizí před očima!

Přes noc ho místy odtálo až 15 centimetrů, nový po trati ve velkém rozvážely náklaďáky a rolby. „Nebojím se, že by závody byly v ohrožení. V zásobnících je ještě tolik technického sněhu, že i kdyby z tratí zmizelo všechno, tak by se dal navozit nový čtyřkilometrový okruh s metrovou vrstvou,“ uklidňuje rozhodčí Radovan Šimočko.

Kromě tepla a hrozícího deště organizátory trápí i nárazový vítr, včera se kvůli němu dokonce rušily tréninky. „Vítr místy dosahoval rychlosti až 90 kilometrů v hodině,“ řekl tiskový šéf šampionátu Tomáš Hermann, zatímco čeští reprezentanti si byli zaběhat aspoň po asfaltu. Fučet má i dál, mezinárodní federace včera dokonce jednala o přesunu smíšené štafety ze zítřka na čtvrtek. Do uzávěrky vydání rozhodnutí nepadlo.

Náhradní program Davidové: Běhala a koulela

Před domácím vrcholem sezony si vyčistila hlavu, stihla návštěvu u milovaných koní, teď už se ale Markéta Davidová (27) soustředí zase jen na biatlon. I když počasí vůbec nepřeje.

Co jste dělala místo zrušeného tréninku?

„Byli jsme dvakrát běhat a hrát bowling, vlastně jsme trochu stmelovali partu.“ (usmívá se)

Sníh pomalu mizí a je teplo, bude to problém?

„Snad neuteče všechen, je ho tu dost. Ale bude možná až 11 stupňů, tohle už není úplně zima…“

Byl by velký problém, kdyby se smíšená štafeta o den posunula?

„Nepříjemné by bylo hlavně to, že by se hned další den jel sprint, to není úplně fér. Na druhou stranu je to asi lepší než závodit v podmínkách, ve kterých se závodit nedá.“