Extrémní teplo a vítr v Novém Městě. Krčmář: Musíme to umět i v 10 stupních

Počasí si s organizátory biatlonového mistrovství světa v Novém Městě na Moravě pořádně pohrává. Teď už se to ale dotklo i závodníků. To když byl včera kvůli silnému větru zrušen první trénink. Sportovci si tak museli vystačit jen s během, na lyže se nedostali. Dokonce bylo ve hře posunutí úvodní smíšené štafety. Nakonec ale MS začne podle plánu ve středu.

Už to opravdu klepe na dveře. Mistrovství světa, na které se biatlonoví fanoušci už dlouho těší, vypukne ve Vysočina Areně už zítra. I když chvíli bylo ve hře i odsunutí slavnostního výkopu až na čtvrtek.

Současné teplé počasí sice dává hodně zabrat tratím v Novém Městě na Moravě, s tím by si však pořadatelé ještě uměli poradit. Jenže silnému větru, který panoval včera, poručit neumí, a tak museli závodníkům zrušit první trénink, který byl na programu v pondělí odpoledne. „Nebyl trénink, takže se tady pomaličku rozkoukáváme. Ale samozřejmě areál známe i z léta, i z předchozích sezon. Zas až tak moc nového tady není,“ přiblížil aklimatizaci českého týmu Michal Krčmář.

Místo průzkumu trati tak měli biatlonisté včera na programu jiné aktivity. „Byli jsme dvakrát běhat, hráli jsme bowling a snažili se dělat, co se dá,“ prozradila zase Markéta Davidová. Vyšší teploty, které budou mít vliv na kvalitu sněhu, samozřejmě vnímají i oni. Zas tak těžkou hlavu si z toho ale nedělají. „Sněhu je tu pořád dost, myslím, že všechen neodtaje. Uvidíme, bude 11 stupňů nad nulou, nečekám přemrzlý sníh, ale doufám, že to nebude nic hrozného,“ věří česká ženská hvězda.

Ačkoliv mají rádi teplo, sami uznávají, že tohle je už moc. „Všichni jsme zimní sportovci, tak máme radši trošičku chladnější počasí. Ale tohle beru čistě tak, jak to je, to člověk neovlivní. Děláme venkovní sport, takže když musíme závodit v -18, tak to musíme umět i v plus 10. Myslím si, že každý z nás má vybavení na to, abychom se s tím popasovali a připravili se na podmínky, jaké tady budou,“ měl jasno Krčmář.

Jak to bude vypadat na trati ale bude překvapením pro všechny. „Ještě jsem tam nebyl, je dost možné, že se to bude bořit, že to bude dost komplikované, ale tak to prostě je. Bude to pro většinu stejné a musíme se s tím poprat,“ dodává nejzkušenější z českého týmu. Jediný Krčmář totiž startoval už na prvním MS, které Vysočina Arena hostila v roce 2013.

Nejen čeští závodníci jsou rádi, že nakonec organizátoři se zástupci Mezinárodní biatlonové unie rozhodli, že smíšená štafeta se pojede podle plánu, tedy už zítra od 17.20 hodin (PP ČT sport a Eurosport 1).

„Posun by byl nepříjemný. Dřív se závodilo ve smíšence a hned den po ní byl sprint. Tak se s tím hýbalo, aby mezitím byl den volna, protože byla spousta protestů, že to není úplně fér. Takže by byla škoda se k tomu vracet. Ale než závodit v podmínkách, v nichž se to nedá, lepší o den později,“ přemýšlela Davidová.

Sestavu pro smíšenou štafetu nahlásí trenéři až dnes, dá se však předpokládat, že v té české by neměli Davidová s Krčmářem chybět. A to i přes to, že si oba prošli velkými potížemi. V případě někdejší mistryně světa ve vytrvalostním závodu šlo o problémy se střelbou, se kterou zápolí celou tuto sezonu. Bylo tedy jasné, že se jí s trenéry věnovala i na nedávném kempu v Anterselvě.

„Chodila jsem hodně na scatt s Mattem (Emmonsem) a Egilem (Gjellandem), ale to jsou věci, co děláme i přes rok, nic za mě speciálního,“ přiblížila Davidová přípravu se speciálním systémem, který analyzuje různé aspekty biatlonové střelby.

Krčmář naopak v Anterselvě chyběl a připravoval se v nižší nadmořské výšce – doma v Jablonci nad Nisou. U něj šlo hlavně o to, že si po potížích s cytomegalovirem, kterými si prošel v létě, teď potřeboval trochu odpočinout.

„V Ruhpoldinu to nebylo optimální, tak jsme se s trenéry rozhodli, že do výšky nepojedu. V tuhle chvíli toto rozhodnutí hodnotím velice pozitivně. I když ze začátku jsem si myslel, že budu naštvaný, že nejsem v Anterselvě. Ale můžu úplně na rovinu říct, že jsem si fakt odpočinul, a když jsem koukal na závody, tak jsem cítil, jak spíš psychické síly sbírám, než abych je ztrácel v Anterselvě,“ řekl Krčmář.