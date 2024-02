Krčmář, Davidová a kdo dál? Trenér prozradil, kdo odstartuje MS v biatlonu

Smíšená štafeta se v této sezoně pojede potřetí a v českém podání to bude pokaždé v jiném složení. V Östersundu byl kvartet Michal Krčmář, Mikuláš Karlík, Markéta Davidová a Jessica Jislová pátý. V posledním závodu před MS v Anterselvě pak jeli Tereza Voborníková, Davidová, Jonáš Mareček a Tomáš Mikyska a dojeli šestí.

S tímto umístěním by byl spokojený kouč českých mužů Michael Málek i tentokrát. Jak v úterý oznámil, bude to v tomto složení: „Rozjíždět bude Michal Krčmář, který bude předávat Tomáši Mikyskovi, následně pojede Makula a finišovat bude Jess.“

O dvou místech nebylo moc pochyb, tedy o Krčmářovi a Davidové. „Musela by být viróza, nebo lehčí zranění, jsou dlouhodobě opory týmu. Spíš jsme vybírali ty další,“ přiznal Málek.

On sám si původně myslel, že pojede Mareček, ten se však po lehčí komplikaci z tréninku místa v úvodním závodu domácího mistrovství světa vzdal.

„Měl při tréninku menší nehodu, kdy zlomil hůlku, trochu cítil záda, říkal, že se necítí stoprocentní a že je tu dlouhý program. Kdyby se mu to nestalo, asi by jel, ale prý cítí větší nervozitu, než by měl. A když není ve stoprocentním rozpoložení a chce to za každou cenu urvat, dostal přednost Tomáš, který je na to připravený,“ doplnil kouč mužů.

Prozradil také, proč dostala přednost Jislová před Voborníkovou. „Neříkám, že by bylo úplně jedno, kdo pojede, ale obě jsou na tom dost podobně. Co říkal Egil (Gjelland, kouč žen), Jess reagovala perfektně na vítr, cítí se na to. Kdyby se necítila, byla by připravena jet i Tereza.“

A s jakým výsledkem by byl Málek spokojený? „To je opravdu věštění z křišťálové koule, je to první start, takže si přejeme, aby to bylo co nejlepší. Když to bude první šestka, bude to fajn, v sezoně jsme byli pátí, dopředu byl kousek. Necháme se překvapit, šesté bychom brali jako pěkné.“

Posledním úspěchem smíšené štafety na mistrovství světa byl bronz v Anterselvě 2020. Tehdy si pro medaile dojeli Eva Puskarčíková, Markéta Davidová, Ondřej Moravec a Michal Krčmář. Třetí byla česká mix štafeta také před 11 lety, kdy před domácím publikem v Novém Městě na Moravě slavil kvartet Veronika Vítková, Gabriela Soukalová, Jaroslav Soukup a Ondřej Moravec.

Ze zahraničních týmů jsou největšími favority Norové, Švédi, bez šancí na medaili nejsou ani Italové či Francouzi.